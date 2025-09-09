$41.220.13
48.160.03
ukenru
06:31 • 128 перегляди
Меню
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, надавши пріоритет виробникам безпілотних систем, озброєння та боєприпасів за державними контрактами. Міноборони стало єдиним профільним органом, а бронювання поширили на території збереження роботи держресурсів.

Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур

Кабінет Міністрів України ухвалив низку змін до порядку бронювання військовозобов’язаних і критеріїв визначення критично важливих підприємств. Постанова №1106 від 8 вересня 2025 року коригує попередні норми, встановлені ще у січні 2023-го, з урахуванням сучасних потреб воєнного часу та розвитку оборонної сфери. Про це повідомляється на сайті Урядового порталу, пише УНН.

Деталі

Серед ключових змін:

  • Розширено перелік територій, де можна здійснювати бронювання – тепер це не лише зони активних бойових дій, а й ті, де зберігається робота державних електронних ресурсів;
    • Мінстратегпром виключено з процесу: у текстах документів його повністю замінено на Міноборони, яке тепер є єдиним профільним органом у цій сфері;
      • Уточнено правила для військовозобов’язаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах;

        Військовому нарахували штраф за ухилення від служби: роз’яснення ТЦК21.08.25, 18:35 • 4768 переглядiв

        Крім того, оборонні підприємства отримали пріоритет: до критично важливих для економіки й армії тепер офіційно віднесено виробників безпілотних систем (повітряних, наземних, водних), озброєння, боєприпасів та іншої військової техніки за державними контрактами.

        Це дозволить бронювати їхніх працівників і зберігати виробничий потенціал навіть під час мобілізації.Таким чином, уряд робить акцент на посиленні оборонно-промислового комплексу та цифрових можливостях управління мобілізаційними процесами. 

        Студенти, які почали навчання після 25 років, не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували законопроєкт01.09.25, 16:37 • 5995 переглядiв

        Степан Гафтко

