Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов'язаних, надавши пріоритет виробникам безпілотних систем, озброєння та боєприпасів за державними контрактами. Міноборони стало єдиним профільним органом, а бронювання поширили на території збереження роботи держресурсів.
Кабінет Міністрів України ухвалив низку змін до порядку бронювання військовозобов’язаних і критеріїв визначення критично важливих підприємств. Постанова №1106 від 8 вересня 2025 року коригує попередні норми, встановлені ще у січні 2023-го, з урахуванням сучасних потреб воєнного часу та розвитку оборонної сфери. Про це повідомляється на сайті Урядового порталу, пише УНН.
Деталі
Серед ключових змін:
- Розширено перелік територій, де можна здійснювати бронювання – тепер це не лише зони активних бойових дій, а й ті, де зберігається робота державних електронних ресурсів;
- Мінстратегпром виключено з процесу: у текстах документів його повністю замінено на Міноборони, яке тепер є єдиним профільним органом у цій сфері;
- Уточнено правила для військовозобов’язаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах;
Крім того, оборонні підприємства отримали пріоритет: до критично важливих для економіки й армії тепер офіційно віднесено виробників безпілотних систем (повітряних, наземних, водних), озброєння, боєприпасів та іншої військової техніки за державними контрактами.
Це дозволить бронювати їхніх працівників і зберігати виробничий потенціал навіть під час мобілізації.Таким чином, уряд робить акцент на посиленні оборонно-промислового комплексу та цифрових можливостях управління мобілізаційними процесами.
