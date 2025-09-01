$41.320.06
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Студенти, які почали навчання після 25 років, не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували законопроєкт

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Народний депутат Роман Грищук зареєстрував альтернативний законопроект щодо обмеження відстрочки від мобілізації для учнів коледжів після 25 років та студентів, що вийшли за межі програми. Відстрочка передбачається для тих, хто вперше здобуває освіту вищого рівня.

Студенти, які почали навчання після 25 років, не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровали ще один законопроект, альтернативний урядовому, стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на картку законопроекту.

Деталі

Ініціатором законопроєкту 13634-1 виступив народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук.

У своєму законопроекті Грищук пропонує встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
    • здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
      • докторанти та лікарі (фармацевти) - інтерни, лікарі - резиденти.

        Ці категорії студентів матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, який здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону "Про освіту".

        Доповнення

        Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту" (№13107-д), який замінює ПТУ на професійні коледжі. Новий закон передбачає фінансову автономію, спрощене ліцензування та активну участь бізнесу в управлінні.

        Павло Зінченко

