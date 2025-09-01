Студенти, які почали навчання після 25 років, не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровали ще один законопроект, альтернативний урядовому, стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми. Про це повідомляє УНН з посиланням на картку законопроекту.

Деталі

Ініціатором законопроєкту 13634-1 виступив народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань освіти Роман Грищук.

У своєму законопроекті Грищук пропонує встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

докторанти та лікарі (фармацевти) - інтерни, лікарі - резиденти.

Ці категорії студентів матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, який здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону "Про освіту".

Доповнення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про професійну освіту" (№13107-д), який замінює ПТУ на професійні коледжі. Новий закон передбачає фінансову автономію, спрощене ліцензування та активну участь бізнесу в управлінні.