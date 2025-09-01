$41.320.06
Эксклюзив
11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
31 августа, 21:30
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
07:50
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:46
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
1 сентября, 05:39
Студенты, начавшие обучение после 25 лет, не будут иметь отсрочки: в Раде зарегистрировали законопроект

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Народный депутат Роман Грищук зарегистрировал альтернативный законопроект об ограничении отсрочки от мобилизации для учащихся колледжей после 25 лет и студентов, вышедших за пределы программы. Отсрочка предусматривается для тех, кто впервые получает образование более высокого уровня.

Студенты, начавшие обучение после 25 лет, не будут иметь отсрочки: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, альтернативный правительственному, относительно ограничения права на отсрочку для учащихся колледжей, начавших обучение после 25 лет, а также для студентов, вышедших за пределы срока академической программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Инициатором законопроекта 13634-1 выступил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук.

В своем законопроекте Грищук предлагает установить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

  • учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения 25 лет, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
    • соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
      • докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи - резиденты.

        Эти категории студентов будут иметь отсрочку, если впервые получают образование в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины на уровне, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона "Об образовании".

        Дополнение

        Верховная Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д), который заменяет ПТУ на профессиональные колледжи. Новый закон предусматривает финансовую автономию, упрощенное лицензирование и активное участие бизнеса в управлении.

        Павел Зинченко

        ОбществоВойна в УкраинеПолитикаОбразование
        Слуга народа
        Верховная Рада