Студенты, начавшие обучение после 25 лет, не будут иметь отсрочки: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект, альтернативный правительственному, относительно ограничения права на отсрочку для учащихся колледжей, начавших обучение после 25 лет, а также для студентов, вышедших за пределы срока академической программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Инициатором законопроекта 13634-1 выступил народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук.

В своем законопроекте Грищук предлагает установить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения 25 лет, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

докторанты и врачи (фармацевты) - интерны, врачи - резиденты.

Эти категории студентов будут иметь отсрочку, если впервые получают образование в учебных заведениях (научных учреждениях) Украины на уровне, который выше того уровня, который получался ранее в последовательности, определенной статьей 10 Закона "Об образовании".

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект "О профессиональном образовании" (№13107-д), который заменяет ПТУ на профессиональные колледжи. Новый закон предусматривает финансовую автономию, упрощенное лицензирование и активное участие бизнеса в управлении.