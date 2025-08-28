«Путин должен сесть за стол переговоров»: глава Еврокомиссии переговорила с Зеленским и Трампом после удара РФ по Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом после массированного удара РФ по Киеву, подчеркнув по итогам, что глава кремля владимир путин "должен сесть за стол переговоров" и что "мы должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности", пишет УНН.

Детали

"Только что разговаривала с Президентом Владимиром Зеленским, затем - президентом США Дональдом Трампом, после массированного удара по Киеву, который также затронул наши офисы в ЕС", - сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Путин должен сесть за стол переговоров. Мы должны обеспечить справедливый и прочный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула: "Европа полностью играет свою роль". "Например, наш оборонный инструмент SAFE будет важен для укрепления храбрых украинских вооруженных сил", - отметила фон дер Ляйен.

