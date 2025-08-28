"путін має сісти за стіл переговорів": голова Єврокомісії переговорила із Зеленським і Трампом після удару рф по Києву

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Лєян повідомила, що провела переговори із Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом після масованого удару рф по Києву, наголосивши за підсумками, що глава кремля володимир путін "має сісти за стіл переговорів" і що "ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки", пише УНН.

Деталі

"Щойно розмовляла з Президентом Володимиром Зеленським, потім - президентом США Дональдом Трампом, після масованого удару по Києву, який також вразив наші офіси в ЄС", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", - наголосила голова Єврокомісії.

Вона підкреслила: "Європа повністю відіграє свою роль". "Наприклад, наш оборонний інструмент SAFE буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил", - зазначила фон дер Ляєн.

