"путін має сісти за стіл переговорів": голова Єврокомісії переговорила із Зеленським і Трампом після удару рф по Києву

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 12428 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 17551 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 45121 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 75353 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 73589 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 102097 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 75074 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 79875 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 212794 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91294 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.5м/с
36%
754мм
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 58220 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 56836 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 23723 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 31025 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 64385 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 128514 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 130839 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 212794 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 190631 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 192987 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Китай
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 86811 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 118795 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 121075 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 116468 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 148889 перегляди
Актуальне
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury

"путін має сісти за стіл переговорів": голова Єврокомісії переговорила із Зеленським і Трампом після удару рф по Києву

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмови з Президентом Зеленським та президентом Трампом після удару по Києву. Вона закликала путіна до переговорів та наголосила на ролі Європи у забезпеченні безпеки України.

"путін має сісти за стіл переговорів": голова Єврокомісії переговорила із Зеленським і Трампом після удару рф по Києву

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Лєян повідомила, що провела переговори із Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом після масованого удару рф по Києву, наголосивши за підсумками, що глава кремля володимир путін "має сісти за стіл переговорів" і що "ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки", пише УНН.

Деталі

"Щойно розмовляла з Президентом Володимиром Зеленським, потім - президентом США Дональдом Трампом, після масованого удару по Києву, який також вразив наші офіси в ЄС", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"путін має сісти за стіл переговорів. Ми повинні забезпечити справедливий і тривалий мир для України з твердими та надійними гарантіями безпеки, які перетворять країну на сталевого дикобраза", - наголосила голова Єврокомісії.

Вона підкреслила: "Європа повністю відіграє свою роль". "Наприклад, наш оборонний інструмент SAFE буде важливим для зміцнення хоробрих українських збройних сил", - зазначила фон дер Ляєн.

Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн28.08.25, 13:55 • 17509 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Defence City
Володимир Путін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Київ