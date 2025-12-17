Defence City запустят в Украине с 5 января 2026 года: чего ждать украинским оружейникам
Киев • УНН
Правительство Украины одобрило пакет решений Минобороны для запуска пространства Defence City с 5 января 2026 года. Это обеспечит комплексную государственную поддержку украинских оружейников для масштабирования, модернизации производств и генерирования инноваций.
Сегодня Правительство Украины одобрило разработанный Министерством обороны пакет решений, необходимых для запуска работы пространства Defence City. Его запустят с 5 января 2026 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
По словам Шмыгаля, речь идет о комплексной государственной поддержке украинских оружейников для масштабирования и модернизации производств и генерирования инноваций.
Правительство предусмотрело:
🔹 порядок ведения реестра Defence City
🔹 методику расчета доли оборонного дохода (квалифицированного дохода)
🔹 порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения, направляемой на развитие деятельности
🔹 процедуру получения статуса резидента и процедуру ежегодного подтверждения соответствия требованиям режима
🔹 защиту данных предприятий ОПК в рамках Defence City через подачу в Министерство обороны заявления, где указывается, доступ к каким публичным реестрам или сведениям производитель стремится ограничить из соображений безопасности
🔹 алгоритм релокации и защиты производственных мощностей
🔹 механизм взаимодействия центральной и местной власти при общей координации Минобороны.
Специальный правовой режим поддержки украинской оружейной индустрии будет открыт для предприятий, имеющих стратегическое значение для обороноспособности Украины и отвечающих определенным стандартам и критериям
Умеров: Украина планирует запустить программу Defence City, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами27.06.25, 14:14 • 2427 просмотров