Defence City запустят в Украине с 5 января 2026 года: чего ждать украинским оружейникам

Сегодня Правительство Украины одобрило разработанный Министерством обороны пакет решений, необходимых для запуска работы пространства Defence City. Его запустят с 5 января 2026 года. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

По словам Шмыгаля, речь идет о комплексной государственной поддержке украинских оружейников для масштабирования и модернизации производств и генерирования инноваций.

Правительство предусмотрело:

🔹 порядок ведения реестра Defence City

🔹 методику расчета доли оборонного дохода (квалифицированного дохода)

🔹 порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения, направляемой на развитие деятельности

🔹 процедуру получения статуса резидента и процедуру ежегодного подтверждения соответствия требованиям режима

🔹 защиту данных предприятий ОПК в рамках Defence City через подачу в Министерство обороны заявления, где указывается, доступ к каким публичным реестрам или сведениям производитель стремится ограничить из соображений безопасности

🔹 алгоритм релокации и защиты производственных мощностей

🔹 механизм взаимодействия центральной и местной власти при общей координации Минобороны.

Специальный правовой режим поддержки украинской оружейной индустрии будет открыт для предприятий, имеющих стратегическое значение для обороноспособности Украины и отвечающих определенным стандартам и критериям