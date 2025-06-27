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Умеров: Украина планирует запустить программу Defence City, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Украина готовится к запуску программы совместного производства оружия Defence City с международными партнерами к сентябрю. Программа включает 21 инициативу локализации производств в Украине и до 10 проектов за рубежом, в частности в Дании и Великобритании.

Умеров: Украина планирует запустить программу Defence City, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами

Украина планирует запустить совместную программу производства оружия с международными партнерами Defence City. Проект должен заработать до сентября после голосования в Верховной Раде, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.

Детали

Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами Defence City – в Украине и в странах-участницах Рамштайна. Соответствующий закон мы уже зарегистрировали в парламенте и надеемся, что он заработает до сентября

 - рассказал Умеров.

По его словам, сейчас существует 21 инициатива по локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов за рубежом.

Все на разных стадиях — где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Великобритании, Норвегии и так далее. Например, в Дании украинский завод уже планируем открывать в течение ближайших месяцев

- сообщил министр обороны.

По словам Умерова, ключевым инструментом достижения целей Defence City является создание совместных предприятий. Это даст возможность:

  • получать заказы от западных правительств;
    • работать в ЕС и выходить на рынки НАТО;
      • повышать качество украинского вооружения и получать доступ к новейшим технологиям.

        Умеров добавил, что участие украинцев в производстве за рубежом является одним из векторов поддержки.

        Правительства стран-партнеров, например Великобритания, рассматривают инициативы, которые могут способствовать трудоустройству украинцев в новых оборонных производствах.

        С украинской стороны министр или уполномоченный представитель обеспечивает:

        • заключение контракта;
          • поиск безопасного места;
            • защита производства в случае размещения в Украине.

              Дополнение

              Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах подписать соглашение о экспорте технологий летом, открывая производственные линии в Европе. Эти предприятия будут производить оружие, включая дроны, ракеты и артиллерию, для Украины и стран-партнеров.

              Павел Зинченко

              Павел Зинченко

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