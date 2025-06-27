Умєров: Україна планує запустити програму Defence City, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами
Київ • УНН
Україна готується до запуску програми спільного виробництва зброї Defence City з міжнародними партнерами до вересня. Програма включає 21 ініціативу локалізації виробництв в Україні та до 10 проєктів за кордоном, зокрема в Данії та Великій Британії.
Україна планує запустити програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами Defence City. Проект має запрацювати до вересня після голосування у Верховній Раді, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.
Деталі
Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами Defence City — в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Закон відповідний ми вже зареєстрували в парламенті, і сподіваємось до вересня що він вже запрацює
За його словами, зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проектів закордоном.
Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців
За словами Умєрова, ключовим інструментом досягнення цілей Defence City є створення спільни підприємств. Це дасть можливість:
- отримувати замовлення від західних урядів;
- працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО;
- підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.
Умєров додав, що участь українців у виробництві за кордоном є одним з векторів підтримки.
Уряди країн-партнерів, наприклад Велика Британія, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах.
З українського боку міністр або уповноважений представник забезпечує:
- укладання контракту;
- пошук безпечної локації;
- захист виробництва у разі розміщення в Україні.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани підписати угоду щодо експорту технологій влітку, відкриваючи виробничі лінії в Європі. Ці підприємства виготовлятимуть зброю, включаючи дрони, ракети та артилерію, для України та країн-партнерів.