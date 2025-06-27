Умєров: Україна планує запустити програму Defence City, яка регулюватиме виробництва зброї спільно з партнерами

Україна планує запустити програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами Defence City. Проект має запрацювати до вересня після голосування у Верховній Раді, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

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Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами Defence City — в Україні та в країнах-учасниках Рамштайну. Закон відповідний ми вже зареєстрували в парламенті, і сподіваємось до вересня що він вже запрацює - розповів Умєров.

За його словами, зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проектів закордоном.

Всі на різних стадіях — десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців - повідомив міністр оборони.

За словами Умєрова, ключовим інструментом досягнення цілей Defence City є створення спільни підприємств. Це дасть можливість:

отримувати замовлення від західних урядів;

працювати в ЄС і виходити на ринки НАТО;

підвищувати якість українського озброєння та отримувати доступ до новітніх технологій.

Умєров додав, що участь українців у виробництві за кордоном є одним з векторів підтримки.

Уряди країн-партнерів, наприклад Велика Британія, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах.

З українського боку міністр або уповноважений представник забезпечує:

укладання контракту;

пошук безпечної локації;

захист виробництва у разі розміщення в Україні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани підписати угоду щодо експорту технологій влітку, відкриваючи виробничі лінії в Європі. Ці підприємства виготовлятимуть зброю, включаючи дрони, ракети та артилерію, для України та країн-партнерів.