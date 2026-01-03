$42.170.18
Число жертв российского удара по Харькову возросло до двух: под завалами нашли женщину

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Число погибших в результате вражеского удара по Харькову возросло до двух, сообщил мэр Игорь Терехов. Второй жертвой стала женщина, поисково-спасательные работы продолжаются.

Число жертв российского удара по Харькову возросло до двух: под завалами нашли женщину

Число погибших в результате вражеского удара по Харькову возросло до двух. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, второй жертвой атаки, вероятно, стала женщина.

Под завалами разрушенного дома найдено еще одно тело: по предварительной информации - женское

- написал Терехов в Telegram.

Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Напомним

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, количество пострадавших возросло до 31. Под завалами найдено тело ребенка.

В Харькове продолжаются аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара, количество пострадавших возросло до 31. Под завалами найдено тело ребенка.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Игорь Терехов
Харьков