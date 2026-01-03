Кількість жертв російського удару по Харкову зросла до двох: під завалами знайшли жінку
Київ • УНН
Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до двох, повідомив мер Ігор Терехов. Другою жертвою стала жінка, пошуково-рятувальні роботи тривають.
Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до двох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, другою жертвою атаки, імовірно, стала жінка.
Під завалами зруйнованого будинку знайдено ще одне тіло: за попередньою інформацією - жіноче
Він додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загиблою може бути мати загиблого хлопчика.
Нагадаємо
У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31. Під завалами знайдено тіло дитини.
Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнування02.01.26, 23:32 • 1832 перегляди