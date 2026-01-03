$42.170.18
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Кількість жертв російського удару по Харкову зросла до двох: під завалами знайшли жінку

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до двох, повідомив мер Ігор Терехов. Другою жертвою стала жінка, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Кількість жертв російського удару по Харкову зросла до двох: під завалами знайшли жінку

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до двох. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, другою жертвою атаки, імовірно, стала жінка.

Під завалами зруйнованого будинку знайдено ще одне тіло: за попередньою інформацією - жіноче

- написав Терехов у Telegram.

Він додав, що пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що загиблою може бути мати загиблого хлопчика.

Нагадаємо

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, кількість постраждалих зросла до 31. Під завалами знайдено тіло дитини.

Наслідки ворожого удару по Харкову 2 січня: 80 волонтерів допомагають ліквідовувати руйнування02.01.26, 23:32 • 1832 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Ігор Терехов
Харків