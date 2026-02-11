Український гірськолижник підтримав Гераскевича гучним жестом на Іграх-2026

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк зробив яскравий жест солідарності під час XXV зимових Олімпійських ігор. Після фінішу в змаганнях зі супергіганту 20‑річний спортсмен продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us" ("Українські герої з нами"), підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітету України.

Деталі

Для Шеп’юка це дебютна участь на Олімпійських іграх. У супергіганті він фінішував 36‑м серед учасників. Вище згаданий напис спортсмен показав одразу після перетину фінішної лінії, звернувшись до камер і глядачів. Цей жест став відповіддю не лише на спортивний виклик, але й на глибокий символічний контекст, що супроводжує участь українських атлетів на Іграх‑2026.

Дмитро в такий спосіб висловив підтримку Владиславу Гераскевичу, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати у так званому "шоломі пам’яті" - спеціальному шоломі з портретами загиблих українських спортсменів.

До речі, окрім Шеп’юка Гераскевича також підтримала санкарка Олена Смага.

Нагадаємо

Військовослужбовці ЗСУ підтримали українських олімпійців флешмобом "Пам'ять не є порушенням". Це відповідь на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації