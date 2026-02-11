Український гірськолижник підтримав Гераскевича гучним жестом на Іграх-2026
Київ • УНН
Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк на Олімпіаді продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us", підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Це стало відповіддю на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті".
Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк зробив яскравий жест солідарності під час XXV зимових Олімпійських ігор. Після фінішу в змаганнях зі супергіганту 20‑річний спортсмен продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us" ("Українські герої з нами"), підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітету України.
Деталі
Для Шеп’юка це дебютна участь на Олімпійських іграх. У супергіганті він фінішував 36‑м серед учасників. Вище згаданий напис спортсмен показав одразу після перетину фінішної лінії, звернувшись до камер і глядачів. Цей жест став відповіддю не лише на спортивний виклик, але й на глибокий символічний контекст, що супроводжує участь українських атлетів на Іграх‑2026.
Дмитро в такий спосіб висловив підтримку Владиславу Гераскевичу, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати у так званому "шоломі пам’яті" - спеціальному шоломі з портретами загиблих українських спортсменів.
До речі, окрім Шеп’юка Гераскевича також підтримала санкарка Олена Смага.
Нагадаємо
Військовослужбовці ЗСУ підтримали українських олімпійців флешмобом "Пам'ять не є порушенням". Це відповідь на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.
