Український гірськолижник підтримав Гераскевича гучним жестом на Іграх-2026

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Ексклюзив
19:42 • 3674 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
17:25 • 9666 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 10773 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 11290 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 13478 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 21188 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 16595 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 20492 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32839 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24589 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.6м/с
88%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Віктор Орбан звинуватив Брюссель і Київ у "плані війни" проти Будапешта через вступ України до ЄС11 лютого, 11:58 • 3628 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 13733 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 19779 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 10774 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 6108 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 21188 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 19844 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 22936 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 32840 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 45180 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Ізраїль
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5716:53 • 6216 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 10830 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28 • 13788 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 16489 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 32656 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times
Опалення
Шахед-136

Український гірськолижник підтримав Гераскевича гучним жестом на Іграх-2026

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк на Олімпіаді продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us", підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Це стало відповіддю на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті".

Український гірськолижник підтримав Гераскевича гучним жестом на Іграх-2026

Український гірськолижник Дмитро Шеп’юк зробив яскравий жест солідарності під час XXV зимових Олімпійських ігор. Після фінішу в змаганнях зі супергіганту 20‑річний спортсмен продемонстрував рукавичку з написом "Ukr heroes with us" ("Українські герої з нами"), підтримавши ініціативу скелетоніста Владислава Гераскевича. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний олімпійський комітету України.

Деталі

Для Шеп’юка це дебютна участь на Олімпійських іграх. У супергіганті він фінішував 36‑м серед учасників. Вище згаданий напис спортсмен показав одразу після перетину фінішної лінії, звернувшись до камер і глядачів. Цей жест став відповіддю не лише на спортивний виклик, але й на глибокий символічний контекст, що супроводжує участь українських атлетів на Іграх‑2026.

Дмитро в такий спосіб висловив підтримку Владиславу Гераскевичу, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив виступати у так званому "шоломі пам’яті" - спеціальному шоломі з портретами загиблих українських спортсменів.

До речі, окрім Шеп’юка Гераскевича також підтримала санкарка Олена Смага.

Нагадаємо

Військовослужбовці ЗСУ підтримали українських олімпійців флешмобом "Пам'ять не є порушенням". Це відповідь на заборону МОК використовувати "шолом пам'яті" на Олімпіаді-2026.

Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації11.02.26, 19:25 • 9666 переглядiв

Станіслав Кармазін

СпортОлімпіада
Війна в Україні
Збройні сили України