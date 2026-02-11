$43.090.06
Эксклюзив
19:42 • 3686 просмотра
17:07 • 10787 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущены
17:25 • 9712 просмотра
11 февраля, 14:43 • 13484 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
17:07 • 10787 просмотра
11 февраля, 11:56 • 16601 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
16:28 • 11303 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 13484 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 21206 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 16601 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 20497 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 32848 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 24593 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Украинский горнолыжник поддержал Гераскевича громким жестом на Играх-2026

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк на Олимпиаде продемонстрировал перчатку с надписью "Ukr heroes with us", поддержав инициативу скелетониста Владислава Гераскевича. Это стало ответом на запрет МОК использовать "шлем памяти".

Украинский горнолыжник поддержал Гераскевича громким жестом на Играх-2026

Украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк совершил яркий жест солидарности во время XXV зимних Олимпийских игр. После финиша в соревнованиях по супергиганту 20-летний спортсмен продемонстрировал перчатку с надписью "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами"), поддержав инициативу скелетониста Владислава Гераскевича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Для Шепюка это дебютное участие на Олимпийских играх. В супергиганте он финишировал 36-м среди участников. Вышеупомянутую надпись спортсмен показал сразу после пересечения финишной линии, обратившись к камерам и зрителям. Этот жест стал ответом не только на спортивный вызов, но и на глубокий символический контекст, сопровождающий участие украинских атлетов на Играх-2026.

Дмитрий таким образом выразил поддержку Владиславу Гераскевичу, которому Международный олимпийский комитет (МОК) запретил выступать в так называемом "шлеме памяти" - специальном шлеме с портретами погибших украинских спортсменов.

Кстати, кроме Шепюка Гераскевича также поддержала саночница Елена Смага.

Напомним

Военнослужащие ВСУ поддержали украинских олимпийцев флешмобом "Память не является нарушением". Это ответ на запрет МОК использовать "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.

Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации11.02.26, 19:25 • 9700 просмотров

Станислав Кармазин

СпортОлимпиада
Война в Украине
Вооруженные силы Украины