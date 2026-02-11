Украинский горнолыжник поддержал Гераскевича громким жестом на Играх-2026

Украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк совершил яркий жест солидарности во время XXV зимних Олимпийских игр. После финиша в соревнованиях по супергиганту 20-летний спортсмен продемонстрировал перчатку с надписью "Ukr heroes with us" ("Украинские герои с нами"), поддержав инициативу скелетониста Владислава Гераскевича. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Для Шепюка это дебютное участие на Олимпийских играх. В супергиганте он финишировал 36-м среди участников. Вышеупомянутую надпись спортсмен показал сразу после пересечения финишной линии, обратившись к камерам и зрителям. Этот жест стал ответом не только на спортивный вызов, но и на глубокий символический контекст, сопровождающий участие украинских атлетов на Играх-2026.

Дмитрий таким образом выразил поддержку Владиславу Гераскевичу, которому Международный олимпийский комитет (МОК) запретил выступать в так называемом "шлеме памяти" - специальном шлеме с портретами погибших украинских спортсменов.

Кстати, кроме Шепюка Гераскевича также поддержала саночница Елена Смага.

Напомним

Военнослужащие ВСУ поддержали украинских олимпийцев флешмобом "Память не является нарушением". Это ответ на запрет МОК использовать "шлем памяти" на Олимпиаде-2026.

Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации