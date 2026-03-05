$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 11325 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 21310 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 21886 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 22635 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 35777 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 19078 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 41636 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 72319 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 89936 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81746 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Популярнi новини
Нехай Збройні сили йому телефонують і спілкуються своєю мовою: Зеленський про Орбана і блокування кредиту

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Віктор Орбан припинить блокувати кредит ЄС на 90 млрд євро. Українські військові потребують зброї, а Україна шукає способи обійти вето Орбана.

Нехай Збройні сили йому телефонують і спілкуються своєю мовою: Зеленський про Орбана і блокування кредиту

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні Європейського Союзу затвердження кредиту на загальну суму в 90 млрд євро. Про це Глава держави заявив під час брифінгу, передає УНН.   

Розраховуємо на гроші від ЄС, і на наш бюджет. Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 млрд євро, і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні.

Павло Башинський

Політика