Нехай Збройні сили йому телефонують і спілкуються своєю мовою: Зеленський про Орбана і блокування кредиту
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що Віктор Орбан припинить блокувати кредит ЄС на 90 млрд євро. Українські військові потребують зброї, а Україна шукає способи обійти вето Орбана.
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припинить блокувати на рівні Європейського Союзу затвердження кредиту на загальну суму в 90 млрд євро. Про це Глава держави заявив під час брифінгу, передає УНН.
Розраховуємо на гроші від ЄС, і на наш бюджет. Сподіваємося, що одна особа в ЄС не буде блокувати 90 млрд євро, і у українських воїнів буде зброя. Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, нехай вони йому дзвонять і спілкуються своєю мовою
Нагадаємо
Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні.