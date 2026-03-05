Пусть Вооруженные силы ему звонят и общаются на своем языке: Зеленский об Орбане и блокировании кредита
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Виктор Орбан прекратит блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро. Украинские военные нуждаются в оружии, а Украина ищет способы обойти вето Орбана.
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает УНН.
Рассчитываем на деньги от ЕС, и на наш бюджет. Надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются на своем языке
Напомним
Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте.