Пусть Вооруженные силы ему звонят и общаются на своем языке: Зеленский об Орбане и блокировании кредита

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Эксклюзив
12:41 • 11885 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 22816 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 23330 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 24064 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 38222 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 19576 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 42111 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 72570 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 91199 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 81807 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
5.1м/с
59%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе5 марта, 04:30 • 109303 просмотра
Пентагон идентифицировал погибших солдат в результате атаки иранского дрона в Кувейте5 марта, 04:49 • 25464 просмотра
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54 • 23698 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 45446 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 20966 просмотра
публикации
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 21055 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
11:33 • 38238 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41 • 45587 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 60924 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 91204 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Ким Чен Ын
Кайя Каллас
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Харьковская область
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40 • 14301 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 32678 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 48340 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 51524 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 58234 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Пусть Вооруженные силы ему звонят и общаются на своем языке: Зеленский об Орбане и блокировании кредита

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Виктор Орбан прекратит блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро. Украинские военные нуждаются в оружии, а Украина ищет способы обойти вето Орбана.

Пусть Вооруженные силы ему звонят и общаются на своем языке: Зеленский об Орбане и блокировании кредита

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прекратит блокировать на уровне Европейского Союза утверждение кредита на общую сумму в 90 млрд евро. Об этом Глава государства заявил во время брифинга, передает УНН.

Рассчитываем на деньги от ЕС, и на наш бюджет. Надеемся, что один человек в ЕС не будет блокировать 90 млрд евро, и у украинских воинов будет оружие. Иначе дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и общаются на своем языке

- сказал Зеленский.

Напомним

Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте.

Павел Башинский

Политика