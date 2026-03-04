Опозиція Угорщини лідирує в опитуваннях, ультраправі нарощують підтримку - Reuters

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
12:44 • 2478 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 12899 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 40342 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 69968 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 59730 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 63958 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59894 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34181 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28405 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26226 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
58%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по ІрануPhoto4 березня, 04:30 • 13244 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 15840 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 15578 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 9504 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 9758 перегляди
Публікації
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 10090 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 9936 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 68466 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 90069 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 88077 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Ліван
Реклама
УНН Lite
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 3890 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 26432 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 34420 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 38577 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 46829 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Dassault Rafale

Опозиція Угорщини лідирує в опитуваннях, ультраправі нарощують підтримку - Reuters

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Центристська партія "Тиса" лідирує над "Фідес" Орбана перед виборами 12 квітня, тоді як ультраправа "Наша Батьківщина" нарощує підтримку. Опитування показують, що багато виборців ще не визначилися.

Опозиція Угорщини лідирує в опитуваннях, ультраправі нарощують підтримку - Reuters

Центристська правоцентристська партія "Тиса" в Угорщині випереджає керівну партію прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" напередодні виборів 12 квітня, тоді як ультраправа партія "Наша Батьківщина" нарощує підтримку - про це свідчать два опитування громадської думки, оприлюднені в середу. Пише УНН посилаючись на Reuters.

Деталі

Видання зазначає, що Орбан стикається з найбільшим викликом своїй владі за останні 16 років, хоча результат голосування залишається вкрай невизначеним, адже опитування показують, що багато виборців досі не визначилися.

Опитування компанії Zavecz Research, проведене з 22 по 28 лютого, показало, що "Тиса" збільшила відрив до 12 відсоткових пунктів серед тих, хто визначився з вибором, порівняно з 10 пунктами в січні.

Згідно з опитуванням, опублікованим пізно ввечері у вівторок на новинному сайті 24.hu, 50% виборців, які визначилися, підтримують "Тису" (проти 48% у січні), тоді як 38% — "Фідес" (проти 39% місяцем раніше).

За даними Zavecz, серед усіх виборців "Тису" підтримують 38%, а "Фідес" — 32%.

Близько 20% респондентів заявили, що досі не знають, за кого голосуватимуть, що менше порівняно з 23% у лютому.

"Тису" очолює колишній урядовець Петер Мадяр, який заявив, що його партія боротиметься з корупцією, розблокує мільярди євро заморожених коштів Європейського Союзу для стимулювання економіки та чітко закріпить Угорщину в ЄС і НАТО.

Опозиційна партія Угорщини "Тиса" випереджає Орбана на 20 відсотків - опитування25.02.26, 12:40 • 5326 переглядiв

Друге опитування, оприлюднене в середу газетою Nepszava та проведене Інститутом Publicus, показало, що 47% виборців, які визначилися, підтримують "Тису", а 39% — "Фідес". Підтримка обох партій зменшилася на 1 відсотковий пункт порівняно із січнем.

Хоча більшість опитувань демонструє лідерство "Тиси", у "Фідес" посилаються на інші дослідження, які прогнозують їм перемогу. Водночас їхні опоненти стверджують, що ці опитування здебільшого проводили інститути, пов’язані з правлячою партією фінансовими чи особистими зв’язками.

Обидва опитування показали, що ультраправа партія "Наша Батьківщина" (Mi Hazank) стане єдиною іншою політичною силою, яка подолає 5-відсотковий бар’єр для проходження до парламенту.

Zavecz Research оцінила підтримку "Нашої Батьківщини" на рівні 7% серед виборців, які визначилися (проти 5% місяць тому). За даними Publicus, 6% визначених виборців підтримують цю ультраправу партію (проти 5% у січні).

Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія21.02.26, 19:20 • 75202 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Reuters
НАТО
Європейський Союз
Угорщина
Віктор Орбан