Опозиція Угорщини лідирує в опитуваннях, ультраправі нарощують підтримку - Reuters

Опозиція Угорщини лідирує в опитуваннях, ультраправі нарощують підтримку
Центристська партія "Тиса" лідирує над "Фідес" Орбана перед виборами 12 квітня, тоді як ультраправа "Наша Батьківщина" нарощує підтримку. Опитування показують, що багато виборців ще не визначилися.
Центристська правоцентристська партія "Тиса" в Угорщині випереджає керівну партію прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" напередодні виборів 12 квітня, тоді як ультраправа партія "Наша Батьківщина" нарощує підтримку - про це свідчать два опитування громадської думки, оприлюднені в середу. Пише УНН посилаючись на Reuters.
Деталі
Видання зазначає, що Орбан стикається з найбільшим викликом своїй владі за останні 16 років, хоча результат голосування залишається вкрай невизначеним, адже опитування показують, що багато виборців досі не визначилися.
Опитування компанії Zavecz Research, проведене з 22 по 28 лютого, показало, що "Тиса" збільшила відрив до 12 відсоткових пунктів серед тих, хто визначився з вибором, порівняно з 10 пунктами в січні.
Згідно з опитуванням, опублікованим пізно ввечері у вівторок на новинному сайті 24.hu, 50% виборців, які визначилися, підтримують "Тису" (проти 48% у січні), тоді як 38% — "Фідес" (проти 39% місяцем раніше).
За даними Zavecz, серед усіх виборців "Тису" підтримують 38%, а "Фідес" — 32%.
Близько 20% респондентів заявили, що досі не знають, за кого голосуватимуть, що менше порівняно з 23% у лютому.
"Тису" очолює колишній урядовець Петер Мадяр, який заявив, що його партія боротиметься з корупцією, розблокує мільярди євро заморожених коштів Європейського Союзу для стимулювання економіки та чітко закріпить Угорщину в ЄС і НАТО.
Друге опитування, оприлюднене в середу газетою Nepszava та проведене Інститутом Publicus, показало, що 47% виборців, які визначилися, підтримують "Тису", а 39% — "Фідес". Підтримка обох партій зменшилася на 1 відсотковий пункт порівняно із січнем.
Хоча більшість опитувань демонструє лідерство "Тиси", у "Фідес" посилаються на інші дослідження, які прогнозують їм перемогу. Водночас їхні опоненти стверджують, що ці опитування здебільшого проводили інститути, пов’язані з правлячою партією фінансовими чи особистими зв’язками.
Обидва опитування показали, що ультраправа партія "Наша Батьківщина" (Mi Hazank) стане єдиною іншою політичною силою, яка подолає 5-відсотковий бар’єр для проходження до парламенту.
Zavecz Research оцінила підтримку "Нашої Батьківщини" на рівні 7% серед виборців, які визначилися (проти 5% місяць тому). За даними Publicus, 6% визначених виборців підтримують цю ультраправу партію (проти 5% у січні).
