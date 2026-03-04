Оппозиция Венгрии лидирует в опросах, ультраправые наращивают поддержку – Reuters

Центристская правоцентристская партия «Тиса» в Венгрии опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» накануне выборов 12 апреля, тогда как ультраправая партия «Наша Родина» наращивает поддержку – об этом свидетельствуют два опроса общественного мнения, обнародованные в среду. Пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Издание отмечает, что Орбан сталкивается с самым большим вызовом своей власти за последние 16 лет, хотя результат голосования остается крайне неопределенным, ведь опросы показывают, что многие избиратели до сих пор не определились.

Опрос компании Zavecz Research, проведенный с 22 по 28 февраля, показал, что «Тиса» увеличила отрыв до 12 процентных пунктов среди определившихся с выбором, по сравнению с 10 пунктами в январе.

Согласно опросу, опубликованному поздно вечером во вторник на новостном сайте 24.hu, 50% определившихся избирателей поддерживают «Тису» (против 48% в январе), тогда как 38% — «Фидес» (против 39% месяцем ранее).

По данным Zavecz, среди всех избирателей «Тису» поддерживают 38%, а «Фидес» — 32%.

Около 20% респондентов заявили, что до сих пор не знают, за кого будут голосовать, что меньше по сравнению с 23% в феврале.

«Тису» возглавляет бывший чиновник Петер Мадьяр, который заявил, что его партия будет бороться с коррупцией, разблокирует миллиарды евро замороженных средств Европейского Союза для стимулирования экономики и четко закрепит Венгрию в ЕС и НАТО.

Второй опрос, обнародованный в среду газетой Nepszava и проведенный Институтом Publicus, показал, что 47% определившихся избирателей поддерживают «Тису», а 39% — «Фидес». Поддержка обеих партий уменьшилась на 1 процентный пункт по сравнению с январем.

Хотя большинство опросов демонстрирует лидерство «Тисы», в «Фидес» ссылаются на другие исследования, которые прогнозируют им победу. В то же время их оппоненты утверждают, что эти опросы в основном проводили институты, связанные с правящей партией финансовыми или личными связями.

Оба опроса показали, что ультраправая партия «Наша Родина» (Mi Hazank) станет единственной другой политической силой, которая преодолеет 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Zavecz Research оценила поддержку «Нашей Родины» на уровне 7% среди определившихся избирателей (против 5% месяц назад). По данным Publicus, 6% определившихся избирателей поддерживают эту ультраправую партию (против 5% в январе).

