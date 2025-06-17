Ожиріння - не вирок: у Центрі Шалімова успішно застосовують сучасну хірургію для боротьби з надмірною вагою
Київ • УНН
В Україні ефективно застосовують хірургічні методи для довготривалого зниження ваги, особливо при морбідному ожирінні. У Центрі Шалімова використовують баріатричну хірургію та імплантацію балонів.
Ожиріння визнане хронічним захворюванням, що прогресує та супроводжується низкою небезпечних ускладнень. Попри поширені дієти й фізичні навантаження, більшість хворих повертають назад зайву вагу, якої позбулися, вже за кілька років. В Україні сьогодні ефективно застосовують сучасні хірургічні методи, які дають шанс на довготривале зниження маси тіла навіть при морбідному ожирінні. Про це розповіли у Центрі Шалімова передає УНН.
Ожиріння - це хронічне захворювання обміну речовин, що характеризується надмірним розвитком жирової тканини, що прогресує, та має певне коло ускладнень й високу ймовірність рецидиву після закінчення курсу лікування
Основним критерієм для діагностики ожиріння є надлишок загальної маси тіла щодо норми. Саме він визначає тяжкість перебігу захворювання.
Відповідно до критеріїв, розроблених Національним інститутом серця, крові та легень США – надмірна вага "відповідає інтервалу індексу маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9, а ожиріння – коли ІМТ становить понад 30 кг/м2".
Як зазначають у Центрі Шалімова, у країнах східної та центральної Європи 130 млн осіб мають надмірну масу тіла, а 30 млн – морбідне ожиріння. У людей, які страждають на ожиріння, зменшується тривалість життя, у 12 разів зростають показники смертності у віці до 40 років.
Консервативні методи лікування ожиріння (дієти, медикаментозна терапія, фізичні навантаження) дозволяють досягти ефекту лише у 5-10% хворих. Більш ніж 95% пацієнтів не тільки знову відновлюють свою початкову вагу протягом кількох років після консервативного лікування, але й збільшують її
В Україні наразі розвинено хірургічне лікування ожиріння, зокрема баріатрична хірургія, яка має два напрямки.
Перший пов'язаний зі зменшенням всмоктуючої поверхні тонкої кишки та створення умов для незадовільного перетравлення їжі та неповного всмоктування (мальабсорбції). Такі оперативні втручання заведено називати мальабсорбтивними.
Другий – зменшення об’єму шлунку і, як наслідок, обмеження кількості їжі – гастрообмежувальні операції.
Крім того, існують комбіновані методи лікування даної патології:
- біліопанкреатичне та дистальне шунтування шлунку, які поєднують принципи обмежувальних та мальабсорбтивних методик;
- шунтування шлунку в різних варіантах, включаючи міні шунтування та шунтування шлунку з одним анастомозом (має ряд переваг внаслідок мініінвазивності, що дає змогу скоротити час перебування хворого в стаціонарі й отримати хороший косметичний ефект);
- рукавна резекція шлунку.
Найбільш ефективним медики називають імплантацію внутрішньошлункових балонів. У порожнину шлунку вводиться стороннє тіло – балон, заповнений рідиною (до 700 мл), який встановлюється під контролем ендоскопа терміном до 6 міс. Цей метод може використовуватися як самостійний при початкових формах ожиріння або для підготовки до бариатричної операції. Він дозволяє досягти зниження маси тіла на 10-15 кг, а в деяких пацієнтів до 20-30 кг.
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора16.06.25, 14:24 • 127203 перегляди