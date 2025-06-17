Ожиріння - не вирок: у Центрі Шалімова успішно застосовують сучасну хірургію для боротьби з надмірною вагою

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 51896 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 111843 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 108887 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 163023 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 148975 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 150835 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 127335 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106129 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 178574 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83311 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
52%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 86643 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 79790 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 128309 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 57697 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 63245 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 249260 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 274649 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 297791 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 368856 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 421871 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 63883 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 81822 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 96590 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 158410 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 181087 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Ожиріння - не вирок: у Центрі Шалімова успішно застосовують сучасну хірургію для боротьби з надмірною вагою

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

В Україні ефективно застосовують хірургічні методи для довготривалого зниження ваги, особливо при морбідному ожирінні. У Центрі Шалімова використовують баріатричну хірургію та імплантацію балонів.

Ожиріння - не вирок: у Центрі Шалімова успішно застосовують сучасну хірургію для боротьби з надмірною вагою

Ожиріння визнане хронічним захворюванням, що прогресує та супроводжується низкою небезпечних ускладнень. Попри поширені дієти й фізичні навантаження, більшість хворих повертають назад зайву вагу, якої позбулися, вже за кілька років. В Україні сьогодні ефективно застосовують сучасні хірургічні методи, які дають шанс на довготривале зниження маси тіла навіть при морбідному ожирінні. Про це розповіли у Центрі Шалімова передає УНН.

Ожиріння - це хронічне захворювання обміну речовин, що характеризується надмірним розвитком жирової тканини, що прогресує, та має певне коло ускладнень й високу ймовірність рецидиву після закінчення курсу лікування

- зазначили медики у дописі.

Основним критерієм для діагностики ожиріння є надлишок загальної маси тіла щодо норми. Саме він визначає тяжкість перебігу захворювання.

Відповідно до критеріїв, розроблених Національним інститутом серця, крові та легень США – надмірна вага "відповідає інтервалу індексу маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9, а ожиріння – коли ІМТ становить понад 30 кг/м2".

Як зазначають у Центрі Шалімова, у країнах східної та центральної Європи 130 млн осіб мають надмірну масу тіла, а 30 млн – морбідне ожиріння. У людей, які страждають на ожиріння, зменшується тривалість життя, у 12 разів зростають показники смертності у віці до 40 років.

Консервативні методи лікування ожиріння (дієти, медикаментозна терапія, фізичні навантаження) дозволяють досягти ефекту лише у 5-10% хворих. Більш ніж 95% пацієнтів не тільки знову відновлюють свою початкову вагу протягом кількох років після консервативного лікування, але й збільшують її

- додають медики.

В Україні наразі розвинено хірургічне лікування ожиріння, зокрема баріатрична хірургія, яка має два напрямки.

Перший пов'язаний зі зменшенням всмоктуючої поверхні тонкої кишки та створення умов для незадовільного перетравлення їжі та неповного всмоктування (мальабсорбції). Такі оперативні втручання заведено називати мальабсорбтивними.

Другий – зменшення об’єму шлунку і, як наслідок, обмеження кількості їжі – гастрообмежувальні операції.

Крім того, існують комбіновані методи лікування даної патології:

  • біліопанкреатичне та дистальне шунтування шлунку, які поєднують принципи обмежувальних та мальабсорбтивних методик;
    • шунтування шлунку в різних варіантах, включаючи міні шунтування та шунтування шлунку з одним анастомозом (має ряд переваг внаслідок мініінвазивності, що дає змогу скоротити час перебування хворого в стаціонарі й отримати хороший косметичний ефект);
      • рукавна резекція шлунку.

        Найбільш ефективним медики називають імплантацію внутрішньошлункових балонів. У порожнину шлунку вводиться стороннє тіло – балон, заповнений рідиною (до 700 мл), який встановлюється під контролем ендоскопа терміном до 6 міс. Цей метод може використовуватися як самостійний при початкових формах ожиріння або для підготовки до бариатричної операції. Він дозволяє досягти зниження маси тіла на 10-15 кг, а в деяких пацієнтів до 20-30 кг.

        За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора16.06.25, 14:24 • 127203 перегляди

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        СуспільствоЗдоров'я
        Україна
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9