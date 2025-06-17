Ожиріння - не вирок: у Центрі Шалімова успішно застосовують сучасну хірургію для боротьби з надмірною вагою

Ожиріння визнане хронічним захворюванням, що прогресує та супроводжується низкою небезпечних ускладнень. Попри поширені дієти й фізичні навантаження, більшість хворих повертають назад зайву вагу, якої позбулися, вже за кілька років. В Україні сьогодні ефективно застосовують сучасні хірургічні методи, які дають шанс на довготривале зниження маси тіла навіть при морбідному ожирінні. Про це розповіли у Центрі Шалімова передає УНН.

Ожиріння - це хронічне захворювання обміну речовин, що характеризується надмірним розвитком жирової тканини, що прогресує, та має певне коло ускладнень й високу ймовірність рецидиву після закінчення курсу лікування

Основним критерієм для діагностики ожиріння є надлишок загальної маси тіла щодо норми. Саме він визначає тяжкість перебігу захворювання.

Відповідно до критеріїв, розроблених Національним інститутом серця, крові та легень США – надмірна вага "відповідає інтервалу індексу маси тіла (ІМТ) від 25 до 29,9, а ожиріння – коли ІМТ становить понад 30 кг/м2".

Як зазначають у Центрі Шалімова, у країнах східної та центральної Європи 130 млн осіб мають надмірну масу тіла, а 30 млн – морбідне ожиріння. У людей, які страждають на ожиріння, зменшується тривалість життя, у 12 разів зростають показники смертності у віці до 40 років.

Консервативні методи лікування ожиріння (дієти, медикаментозна терапія, фізичні навантаження) дозволяють досягти ефекту лише у 5-10% хворих. Більш ніж 95% пацієнтів не тільки знову відновлюють свою початкову вагу протягом кількох років після консервативного лікування, але й збільшують її