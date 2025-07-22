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Українські хірурги Центру Шалімова презентували унікальну операцію на серці на міжнародному конгресі в Афінах

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Команда Центру Шалімова представила унікальний випадок одномоментного втручання на коронарних і периферичних артеріях на міжнародному конгресі в Афінах. Ця операція, проведена двома бригадами, отримала високу оцінку міжнародної медичної спільноти.

Українські хірурги Центру Шалімова презентували унікальну операцію на серці на міжнародному конгресі в Афінах

Команда з відділу трансплантації та хірургії серця з Центру Шалімова представила унікальний клінічний випадок одномоментного втручання на коронарних і периферичних артеріях, який здобув високу оцінку міжнародної спільноти на міжнародному конгресі в Афінах. Про це пише УНН із посиланням на сторінку ННЦХТ імені Шалімова у Facebook.

Деталі

У травні 2025 року команда кардіохірургів із відділу трансплантації та хірургії серця ННЦХТ ім. О.О. Шалімова взяла участь у 73-му міжнародному конгресі Європейської асоціації кардіо- та ендоваскулярних хірургів (ESCVS), що проходив в Афінах, Греція. Цей науковий форум є одним із найпрестижніших у галузі серцево-судинної хірургії.

Із понад 20 заявок від українських лікарів лише команді Центру Шалімова випала честь особисто представити свій клінічний випадок.

Ми представили унікальний клінічний випадок: одномоментне хірургічне втручання у пацієнта з критичним ураженням коронарних та периферичних артерій. Висококласна операція була проведена силами двох бригад - кардіохірургів та судинних хірургів - в одній операційній, за один етап

- написали медики.

За їхніми словами цей досвід викликав активне обговорення серед колег і був високо оцінений представниками міжнародної медичної спільноти.

Сьогодні ми не лише впроваджуємо передові хірургічні підходи в Україні, а й гідно представляємо наш Центр на міжнародній медичній арені

- підсумувала команда.

За перше півріччя 2025 року хірурги Центру Шалімова здійснили 51 трансплантацію життєво важливих органів09.07.25, 16:51 • 1686 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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