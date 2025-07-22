Украинские хирурги Центра Шалимова представили уникальную операцию на сердце на международном конгрессе в Афинах
Киев • УНН
Команда Центра Шалимова представила уникальный случай одномоментного вмешательства на коронарных и периферических артериях на международном конгрессе в Афинах. Эта операция, проведенная двумя бригадами, получила высокую оценку международного медицинского сообщества.
Команда отдела трансплантации и хирургии сердца Центра Шалимова представила уникальный клинический случай одномоментного вмешательства на коронарных и периферических артериях, который получил высокую оценку международного сообщества на международном конгрессе в Афинах. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ННЦХТ имени Шалимова в Facebook.
Детали
В мае 2025 года команда кардиохирургов из отдела трансплантации и хирургии сердца ННЦХТ им. А.А. Шалимова приняла участие в 73-м международном конгрессе Европейской ассоциации кардио- и эндоваскулярных хирургов (ESCVS), проходившем в Афинах, Греция. Этот научный форум является одним из самых престижных в области сердечно-сосудистой хирургии.
Из более чем 20 заявок от украинских врачей только команде Центра Шалимова выпала честь лично представить свой клинический случай.
Мы представили уникальный клинический случай: одномоментное хирургическое вмешательство у пациента с критическим поражением коронарных и периферических артерий. Высококлассная операция была проведена силами двух бригад - кардиохирургов и сосудистых хирургов - в одной операционной, за один этап
По их словам, этот опыт вызвал активное обсуждение среди коллег и был высоко оценен представителями международного медицинского сообщества.
Сегодня мы не только внедряем передовые хирургические подходы в Украине, но и достойно представляем наш Центр на международной медицинской арене
За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов09.07.25, 16:51 • 1686 просмотров