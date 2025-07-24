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Иммуносупрессия после трансплантации: в Центре Шалимова объяснили, как это работает и почему это важно

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова объяснил важность пожизненного приема иммуносупрессивных препаратов после трансплантации. Эти лекарства подавляют иммунные реакции, возникающие в ответ на чужеродный орган, обеспечивая приживление и функционирование пересаженного органа.

Иммуносупрессия после трансплантации: в Центре Шалимова объяснили, как это работает и почему это важно

Иммуносупрессанты — это лекарственные средства, подавляющие иммунные реакции, возникающие в организме в ответ на генетически чужеродный орган. После трансплантации каждый пациент должен пожизненно принимать иммуносупрессивные препараты, пояснили в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, пишет УНН.

Детали

В Центре Шалимова пояснили, что для обеспечения посттрансплантационной иммуносупрессии обычно применяют комбинации лекарственных препаратов. Они подбираются индивидуально, чтобы учитывать особенности каждого пациента и пересаженного органа.

В зависимости от этих факторов, подходы могут включать различные методики, направленные на достижение эффективной иммуносупрессии:

Индукционная иммуносупрессия

Этот подход включает все лекарства, которые дают сразу после трансплантации в повышенных дозах с целью предотвращения острого отторжения организмом пересаженного органа. Несмотря на то, что прием препаратов можно продолжать после выписки в течение первых 30 дней после трансплантации, они, как правило, не используются долгосрочно.

За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов09.07.25, 16:51 • 1734 просмотра

Поддерживающая иммуносупрессия

После трансплантации проводится посттрансплантационный мониторинг, который включает назначение всех необходимых иммуносупрессивных препаратов до, во время или после операции с целью обеспечения долгосрочной защиты трансплантированного органа и поддержания его функционирования. Например, преднизон, циклоспорин, такролимус, мофетила микофенолат, азатиоприн или эверолимус. Стоит обратить внимание, что поддерживающая иммуносупрессия не включает какие-либо иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизодов отторжения или для индукции.

Иммуносупрессия против отторжения

Такой подход включает все иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизода острого отторжения в течение начального периода после трансплантации или в течение определенного периода наблюдения. Обычно это происходит до 30 дней после диагностики острого отторжения.

В Центре имени Шалимова также пояснили, что на время пребывания в стационаре после трансплантации иммуносупрессивными препаратами обеспечивает больница, в которой была проведена пересадка.

После выписки пациент получает рецепт на иммуносупрессивные лекарственные средства, с которым идет в аптеку и получает бесплатно все необходимые лекарства, согласно программе реимбурсации "Доступные лекарства". Правильный выбор иммуносупрессивного препарата и подбор дозы обеспечивают успешность приживления органа и минимизирует риски отторжения после трансплантации

- отметили в Центре Шалимова.

Дополнение

Команда Центра Шалимова представила уникальный случай одномоментного вмешательства на коронарных и периферических артериях на международном конгрессе в Афинах. Эта операция, проведенная двумя бригадами, получила высокую оценку международного медицинского сообщества.

Медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки, спася троих детей. Операции состоялись несмотря на ночные взрывы и воздушные тревоги.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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