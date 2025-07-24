Иммуносупрессия после трансплантации: в Центре Шалимова объяснили, как это работает и почему это важно

Иммуносупрессанты — это лекарственные средства, подавляющие иммунные реакции, возникающие в организме в ответ на генетически чужеродный орган. После трансплантации каждый пациент должен пожизненно принимать иммуносупрессивные препараты, пояснили в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, пишет УНН.

Детали

В Центре Шалимова пояснили, что для обеспечения посттрансплантационной иммуносупрессии обычно применяют комбинации лекарственных препаратов. Они подбираются индивидуально, чтобы учитывать особенности каждого пациента и пересаженного органа.

В зависимости от этих факторов, подходы могут включать различные методики, направленные на достижение эффективной иммуносупрессии:

Индукционная иммуносупрессия

Этот подход включает все лекарства, которые дают сразу после трансплантации в повышенных дозах с целью предотвращения острого отторжения организмом пересаженного органа. Несмотря на то, что прием препаратов можно продолжать после выписки в течение первых 30 дней после трансплантации, они, как правило, не используются долгосрочно.

За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов

Поддерживающая иммуносупрессия

После трансплантации проводится посттрансплантационный мониторинг, который включает назначение всех необходимых иммуносупрессивных препаратов до, во время или после операции с целью обеспечения долгосрочной защиты трансплантированного органа и поддержания его функционирования. Например, преднизон, циклоспорин, такролимус, мофетила микофенолат, азатиоприн или эверолимус. Стоит обратить внимание, что поддерживающая иммуносупрессия не включает какие-либо иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизодов отторжения или для индукции.

Иммуносупрессия против отторжения

Такой подход включает все иммуносупрессивные препараты, предназначенные для лечения эпизода острого отторжения в течение начального периода после трансплантации или в течение определенного периода наблюдения. Обычно это происходит до 30 дней после диагностики острого отторжения.

В Центре имени Шалимова также пояснили, что на время пребывания в стационаре после трансплантации иммуносупрессивными препаратами обеспечивает больница, в которой была проведена пересадка.

После выписки пациент получает рецепт на иммуносупрессивные лекарственные средства, с которым идет в аптеку и получает бесплатно все необходимые лекарства, согласно программе реимбурсации "Доступные лекарства". Правильный выбор иммуносупрессивного препарата и подбор дозы обеспечивают успешность приживления органа и минимизирует риски отторжения после трансплантации - отметили в Центре Шалимова.

Дополнение

Команда Центра Шалимова представила уникальный случай одномоментного вмешательства на коронарных и периферических артериях на международном конгрессе в Афинах. Эта операция, проведенная двумя бригадами, получила высокую оценку международного медицинского сообщества.

Медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки, спася троих детей. Операции состоялись несмотря на ночные взрывы и воздушные тревоги.