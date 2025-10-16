$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 12169 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Витягли уламок з тіла за допомогою магніту: у Центрі Шалімова врятували життя захиснику України

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Спеціалісти Центру Шалімова провели успішну операцію, витягнувши уламок з тіла 41-річного захисника Олександра, пораненого мінометом. Завдяки медичному магніту, уламок розміром 5х2х3 см був видалений, що дозволило уникнути пошкодження внутрішніх органів.

Витягли уламок з тіла за допомогою магніту: у Центрі Шалімова врятували життя захиснику України

Спеціалісти Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели чергову успішну операцію з порятунку захисника України. З його тіла дістали уламок за допомогою медичного магніту, повідомляє УНН з посиланням на Центр Шалімова.

Деталі

Уродженець Глухова Сумської області Олександр одружений та має дорослу доньку. Йому 41 рік, до війни працював на будівництві у рідному місті.

У 2022 році він почав служити в Силах оборони України. У серпні того ж року під час бойового завдання він отримав поранення в результаті обстрілу міномета.

Бійця спочатку евакуювали до стабпункту, де надали першу медичну допомогу, потім направили до Сумської обласної лікарні для проведення консервативного лікування, а далі його перевели до Головного військово-медичного клінічного шпиталю Державної прикордонної служби України.

Чоловік внаслідок поранення отримав осколкові поранення обох плечей та лопаткових ділянок з ушкодженням нервів. До його тіла потрапило металеве стороннє тіло великих розмірів - воно увійшло через ліве стегно і пройшло до малого тазу.

Олександр скаржився на сильний біль в лівому тазостегновому суглобі у місці входження металевого уламку. Також через отримані поранення у нього спостерігалось виражене оніміння правої руки та ліктю.

За допомогою спеціального медичного магніту з тіла Олександра дістали уламок неправильної форми з гострими краями, розміром 5х2х3 см. Його перебування в тілі загрожувало пошкодженням магістральних судин, сечового міхура та прямої кишки.

Завдяки діям лікарів життю і здоров’ю Олександра нічого не загрожує. Вже на другий день після операції чоловік міг самостійно пересуватися по відділенню. За кілька днів його виписали зі стаціонару клініки.

Нагадаємо

Нещодавно в Україні вперше виконали лапаро-ендоскопічну кооперативну хірургію (LECS), видаливши рідкісну нейрофіброму шлунку. Це зробили у Національному науковому центрі хірургії й трансплантації імені О.О. Шалімова: пацієнтку виписали вже на третій день після операції.

Євген Устименко

