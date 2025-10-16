Витягли уламок з тіла за допомогою магніту: у Центрі Шалімова врятували життя захиснику України
Київ • УНН
Спеціалісти Центру Шалімова провели успішну операцію, витягнувши уламок з тіла 41-річного захисника Олександра, пораненого мінометом. Завдяки медичному магніту, уламок розміром 5х2х3 см був видалений, що дозволило уникнути пошкодження внутрішніх органів.
Спеціалісти Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова провели чергову успішну операцію з порятунку захисника України. З його тіла дістали уламок за допомогою медичного магніту, повідомляє УНН з посиланням на Центр Шалімова.
Деталі
Уродженець Глухова Сумської області Олександр одружений та має дорослу доньку. Йому 41 рік, до війни працював на будівництві у рідному місті.
У 2022 році він почав служити в Силах оборони України. У серпні того ж року під час бойового завдання він отримав поранення в результаті обстрілу міномета.
Бійця спочатку евакуювали до стабпункту, де надали першу медичну допомогу, потім направили до Сумської обласної лікарні для проведення консервативного лікування, а далі його перевели до Головного військово-медичного клінічного шпиталю Державної прикордонної служби України.
Чоловік внаслідок поранення отримав осколкові поранення обох плечей та лопаткових ділянок з ушкодженням нервів. До його тіла потрапило металеве стороннє тіло великих розмірів - воно увійшло через ліве стегно і пройшло до малого тазу.
Олександр скаржився на сильний біль в лівому тазостегновому суглобі у місці входження металевого уламку. Також через отримані поранення у нього спостерігалось виражене оніміння правої руки та ліктю.
За допомогою спеціального медичного магніту з тіла Олександра дістали уламок неправильної форми з гострими краями, розміром 5х2х3 см. Його перебування в тілі загрожувало пошкодженням магістральних судин, сечового міхура та прямої кишки.
Завдяки діям лікарів життю і здоров’ю Олександра нічого не загрожує. Вже на другий день після операції чоловік міг самостійно пересуватися по відділенню. За кілька днів його виписали зі стаціонару клініки.
Нагадаємо
Нещодавно в Україні вперше виконали лапаро-ендоскопічну кооперативну хірургію (LECS), видаливши рідкісну нейрофіброму шлунку. Це зробили у Національному науковому центрі хірургії й трансплантації імені О.О. Шалімова: пацієнтку виписали вже на третій день після операції.