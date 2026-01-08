Как Европа может попытаться спасти Гренландию от Трампа: Politico обрисовало четыре варианта

О 4 потенциальных стратегиях сдерживания президента США для спасения Гренландии узнало издание Politico, пообщавшись с чиновниками, дипломатами, экспертами и инсайдерами НАТО, пишет УНН.

"Если европейские правительства раньше не осознавали, что угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию были серьезными, то сейчас они это осознают. Политики больше не игнорируют обостренную риторику президента США и отчаянно ищут план, чтобы его остановить", - говорится в публикации.

"Мы должны быть готовы к прямой конфронтации с Трампом, - сказал дипломат ЕС, проинформированный о текущих дискуссиях. - Он находится в агрессивном режиме, и нам нужно быть готовыми".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, что планирует обсудить приобретение США Гренландии с датскими чиновниками на следующей неделе.

Белый дом заявил, что Трамп предпочтет приобретение территории путем переговоров, а также что рассмотрит возможность покупки острова, но военный захват возможен.

По мере усиления дипломатических усилий в Европе министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что он и его коллеги из Германии и Польши обсудили совместный европейский ответ на угрозы Трампа.

"На кону вопрос, как Европа, ЕС, могут быть укреплены для сдерживания угроз, посягательств на ее безопасность и интересы, - сказал Барро журналистам. - Гренландия не продается, и ее нельзя забирать... поэтому угрозы должны прекратиться".

"Все очень ошеломлены и не знают, что на самом деле у нас есть в арсенале, - сказал бывший депутат парламента Дании. - Никто на самом деле не знает, что делать, потому что американцы могут делать все, что захотят. Но нам нужны ответы на эти вопросы немедленно. Они не могут ждать три, пять или семь лет".

Издание отмечает, что пообщалось с чиновниками, дипломатами, экспертами и инсайдерами НАТО, чтобы определить, как Европа может сдержать президента США от такого шага, и какие у нее есть варианты, если он это сделает.

Вариант 1 - найти компромисс

Трамп говорит, что Гренландия жизненно важна для интересов безопасности США, и обвиняет Данию в том, что она не делает достаточно для ее защиты от усиления военной активности Китая и России в Арктике.

"Достигнутое путем переговоров урегулирование, которое позволит Трампу выйти из переговоров с чем-то, что он может продать как победу, и что позволит Дании и Гренландии сохранить лицо, – это, пожалуй, самый быстрый путь к выходу из неприятностей", - говорится в публикации.

Бывший высокопоставленный чиновник НАТО предположил, что альянс может стать посредником между Гренландией, Данией и США, как это было сделано с членами альянса Турцией и Грецией в их спорах.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил в среду, что Трамп и его советники не считают, что Гренландия должным образом защищена. "По мере таяния льда и открывания путей в Арктике и на Крайнем Севере… Гренландия становится очень серьезной угрозой безопасности для материковой части Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Союзники по НАТО также обдумывают новые предложения по Трампу, которые могли бы укрепить безопасность Гренландии, несмотря на широко распространенное мнение, что любая прямая угроза со стороны российских и китайских кораблей этой территории преувеличена, пишет издание.

Среди других предложений, альянс должен рассмотреть возможность ускорения оборонных расходов на Арктику, проведения большего количества военных учений в регионе и размещения войск для обеспечения безопасности Гренландии и успокоения США, если это необходимо, по словам трех дипломатов НАТО.

Альянс также должен быть открытым к созданию схемы "Арктический страж" (Arctic Sentry) – перемещению своих военных активов в регион – подобно инициативам "Восточный страж" (Eastern Sentry) и "Балтийский страж" (Baltic Sentry), заявили двое дипломатов.

"Все, что можно сделать", чтобы усилить присутствие альянса вблизи Гренландии и удовлетворить требования Трампа, "следует максимально использовать", сказал один из упомянутых выше дипломатов НАТО.

Как отмечает издание, Трамп также говорит, что хочет получить Гренландию из-за ее огромных месторождений полезных ископаемых и потенциальных запасов нефти и газа. Но есть причина, почему Гренландия остается в значительной степени неиспользованной: добыча ресурсов из ее негостеприимной местности является сложной и очень дорогой, что делает их менее конкурентоспособными, чем китайский импорт, указывает издание.

Посланники Дании говорят, что они годами пытались обосновать необходимость инвестиций в Гренландию, но их европейские коллеги не были восприимчивы, хотя дипломат ЕС, знакомый с этим вопросом, сказал, что есть признаки того, что отношение меняется.

Вариант 2 - дать Гренландии кучу денег

Администрация Трампа, как указано, всеми силами поддержала движение за независимость Гренландии. Суть заключается в том, что если арктическая территория выйдет из состава Королевства Дания и подпишет соглашение с США, ее затопят американские деньги, пишет издание.

Хотя Трамп неоднократно отказывался исключать использование военной силы для захвата Гренландии, он также настаивал, что хочет, чтобы это произошло добровольно.

ЕС и Дания пытаются убедить гренландцев, что они могут предложить им лучшую сделку.

Брюссель планирует более чем удвоить свои расходы на Гренландию с 2028 года согласно долгосрочным бюджетным планам, разработанным после того, как Трамп начал выдвигать претензии на территорию, удерживаемую Данией, согласно проекту предложения Европейской комиссии, опубликованному в сентябре.

Согласно планам, которые являются предметом дальнейших переговоров между странами-членами блока, ЕС почти удвоит расходы на Гренландию до 530 миллионов евро в течение семилетнего периода, начиная с 2028 года.

Это добавляется к деньгам, которые Дания отправляет Гренландии в рамках своего соглашения с самоуправляемой территорией.

Согласно тому же документу, Гренландия также будет иметь право подать заявку на дополнительные 44 миллиона евро финансирования ЕС для отдаленных территорий, связанных с европейскими странами.

Датско-европейская поддержка в настоящее время сосредоточена преимущественно на социальном обеспечении, здравоохранении, образовании и зеленом переходе территории. Согласно новым планам расходов, это внимание будет расширено на развитие возможностей острова добывать минеральные ресурсы.

"У нас много людей за чертой бедности, инфраструктура в Гренландии отстает, а наши ресурсы в основном вывозятся без хорошей прибыли для Гренландии, но в основном приносят прибыль датским компаниям", – сказал Куно Фенкер, депутат парламента от оппозиции, выступающий за независимость Гренландии.

"Привлекательного предложения от Дании и ЕС может быть достаточно, чтобы удержать гренландцев вне Америки", указывает при этом издание.

Вариант 3 - экономический ответ

С первого срока Трампа на посту "было приложено много усилий, чтобы попытаться продумать, как мы можем обеспечить европейскую безопасность, безопасность Северных стран, безопасность Арктики без активного участия США", сказал Томас Кросби, военный эксперт США из Royal Danish Defense College, который обеспечивает подготовку и образование для датских сил обороны.

"Это трудно, но возможно. Но я не знаю, серьезно ли кто-то рассматривал возможность обеспечения европейской безопасности от Америки. Это просто безумие", – сказал Кросби.

"ЕС имеет один мощный политический инструмент в своем распоряжении, который он мог бы использовать для сдерживания Трампа: Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument), "торговую базуку", созданную после первой администрации Трампа, которая позволяет ЕС применять ответные меры на торговую дискриминацию", - говорится в публикации

ЕС угрожал применить его после того, как Трамп ввел пошлины на блок, но отложил его в июле после того, как обе стороны достигли соглашения.

Поскольку США все еще вводят пошлины на ЕС, Брюссель может снова использовать "базуку", отмечает издание.

"Наш экспорт в Соединенные Штаты немного превышает 600 миллиардов евро, и примерно для трети этих товаров мы имеем долю рынка более 50 процентов, и абсолютно понятно, что это также власть в наших руках", - сказал Бернд Ланге, глава торгового комитета Европейского парламента.

"Но Трампу придется поверить в серьезность настроений ЕС, учитывая, что все его жесткие разговоры в прошлый раз не дали никаких результатов", - отмечает издание.

Вариант 4 - наземные силы

"Если США решат захватить Гренландию военной силой, европейцы мало что могут сделать, чтобы предотвратить это", - пишет издание.

"Они не собираются превентивно атаковать американцев, прежде чем они заявят права на Гренландию, потому что это будет сделано до начала войны, - сказал Кросби, датский военный педагог. - Но что касается реагирования на первый шаг, то все зависит от обстоятельств. Если у американцев очень небольшая группа людей, можно попробовать арестовать этих людей, потому что это будет уголовное деяние".

Совсем другая история, если США вмешаются жестко, пишет издание.

"С юридической точки зрения, возможно, Дания будет вынуждена ответить военными средствами. Согласно постоянному приказу 1952 года, войска должны "немедленно начать бой, не дожидаясь и не ища приказов" в "случае нападения на территорию Дании"", - говорится в публикации.

"Европейские страны должны взвесить возможность развертывания войск в Гренландии - если Дания этого попросит - чтобы увеличить потенциальную стоимость военных действий США", сказал дипломат ЕС, повторив предположение, что Берлин и Париж могут направить силы для сдерживания любого вторжения.

Хотя эти силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, они будут действовать как сдерживающий фактор, пишет издание.

"Может возникнуть эффект растяжки, когда некоторые группы людей физически мешают, как в ситуации типа площади Тяньаньмэнь, что потенциально заставит [американских] военных применить насилие" или отступить, сказал Кросби.

Но такая стратегия имеет высокую цену, сказал он, добавив: "Это абсолютно неизученная территория, но вполне возможно, что жизни людей будут потеряны в попытке отклонить американские претензии на Гренландию".

