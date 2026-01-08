Як Європа може спробувати врятувати Гренландію від Трампа: Politico окреслило чотири варіанти

Про 4 потенційні стратегії стримування президента США для порятунку Гренландії дізналося видання Politico, поспілкувавшись з чиновниками, дипломатами, експертами та інсайдерами НАТО, пише УНН.

Деталі

"Якщо європейські уряди раніше не усвідомлювали, що погрози Дональда Трампа захопити Гренландію були серйозними, то зараз вони це усвідомлюють. Політики більше не ігнорують загострену риторику президента США та відчайдушно шукають план, щоб його зупинити", - ідеться у публікації.

"Ми повинні бути готові до прямої конфронтації з Трампом, - сказав дипломат ЄС, поінформований про поточні дискусії. - Він перебуває в агресивному режимі, і нам потрібно бути готовими".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що планує обговорити набуття США Гренландії з данськими чиновниками наступного тижня.

Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться з представниками Данії та Гренландії

Білий дім заявив, що Трамп віддасть перевагу придбанню території шляхом переговорів, а також що розгляне можливість купівлі острова, але військове захоплення можливе.

Трамп завжди розглядає всі варіанти: речниця Білого дому про можливість застосування сили у Гренландії

У міру посилення дипломатичних зусиль у Європі міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що він та його колеги з Німеччини та Польщі обговорили спільну європейську відповідь на погрози Трампа.

Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США

"На кону питання, як Європа, ЄС, можуть бути зміцнені для стримування загроз, замахів на її безпеку та інтереси, - сказав Барро журналістам. - Гренландія не продається, і її не можна забирати... тому погрози мають припинитися".

"Усі дуже приголомшені та не знають, що насправді в нас є в арсеналі, - сказав колишній депутат парламенту Данії. - Ніхто насправді не знає, що робити, бо американці можуть робити все, що захочуть. Але нам потрібні відповіді на ці запитання негайно. Вони не можуть чекати три, п'ять чи сім років".

Видання зазначає, що поспілкувалося з чиновниками, дипломатами, експертами та інсайдерами НАТО, щоб визначити, як Європа може стримати президента США від такого кроку, і які в неї є варіанти, якщо він це зробить.

Варіант 1 - знайти компроміс

Трамп каже, що Гренландія життєво важлива для інтересів безпеки США, і звинувачує Данію в тому, що вона не робить достатньо для її захисту від посилення військової активності Китаю та росії в Арктиці.

Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"

"Досягнуте шляхом переговорів врегулювання, яке дозволить Трампу вийти з переговорів з чимось, що він може продати як перемогу, і що дозволить Данії та Гренландії зберегти обличчя, – це, мабуть, найшвидший шлях до виходу з неприємностей", - ідеться у публікації.

Колишній високопоставлений чиновник НАТО припустив, що альянс може стати посередником між Гренландією, Данією та США, як це було зроблено з членами альянсу Туреччиною та Грецією у їхніх суперечках.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив у середу, що Трамп та його радники не вважають, що Гренландія належним чином захищена. "У міру танення льоду та відкривання шляхів в Арктиці та на Крайній Півночі… Гренландія стає дуже серйозною загрозою безпеці для материкової частини Сполучених Штатів Америки", - сказав він.

Союзники по НАТО також обмірковують нові пропозиції щодо Трампа, які могли б зміцнити безпеку Гренландії, попри широко поширену думку, що будь-яка пряма загроза з боку російських та китайських кораблів цій території перебільшена, пише видання.

Серед інших пропозицій, альянс повинен розглянути можливість прискорення оборонних витрат на Арктику, проведення більшої кількості військових навчань у регіоні та розміщення військ для забезпечення безпеки Гренландії та заспокоєння США, якщо це необхідно, за словами трьох дипломатів НАТО.

Альянс також повинен бути відкритим до створення схеми "Арктичного вартового" (Arctic Sentry) - переміщення своїх військових активів до регіону - подібно до ініціатив "Східний вартовий" (Eastern Sentry) та "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), заявили двоє дипломатів.

"Усе, що можна зробити", щоб посилити присутність альянсу поблизу Гренландії та задовольнити вимоги Трампа, "слід максимально використати", сказав один із згаданих вище дипломатів НАТО.

Як зазначає видання, Трамп також каже, що хоче отримати Гренландію через її величезні родовища корисних копалин та потенційні запаси нафти і газу. Але є причина, чому Гренландія залишається значною мірою невикористаною: видобуток ресурсів з її негостинної місцевості є складним і дуже дорогим, що робить їх менш конкурентоспроможними, ніж китайський імпорт, вказує видання.

Посланці Данії кажуть, що вони роками намагалися обґрунтувати необхідність інвестицій у Гренландію, але їхні європейські колеги не були сприйнятливі, хоча дипломат ЄС, знайомий з цим питанням, сказав, що є ознаки того, що ставлення змінюється.

Варіант 2 - дати Гренландії купу грошей

Адміністрація Трампа, як вказано, всіма силами підтримала рух за незалежність Гренландії. Суть полягає в тому, що якщо арктична територія вийде зі складу Королівства Данія та підпише угоду зі США, її затоплять американські гроші, пише видання.

Хоча Трамп неодноразово відмовлявся виключати використання військової сили для захоплення Гренландії, він також наполягав, що хоче, щоб це сталося добровільно.

ЄС та Данія намагаються переконати гренландців, що вони можуть запропонувати їм кращу угоду.

Брюссель планує більш ніж удвічі збільшити свої витрати на Гренландію з 2028 року згідно з довгостроковими бюджетними планами, розробленими після того, як Трамп почав висувати претензії на територію, що утримується Данією, згідно з проєктом пропозиції Європейської комісії, опублікованим у вересні.

Згідно з планами, які є предметом подальших переговорів між країнами-членами блоку, ЄС майже удвічі збільшить витрати на Гренландію до 530 мільйонів євро протягом семирічного періоду, починаючи з 2028 року.

Це додається до грошей, які Данія надсилає Гренландії в межах своєї угоди з самоврядною територією.

Згідно з тим самим документом, Гренландія також матиме право подати заявку на додаткові 44 мільйони євро фінансування ЄС для віддалених територій, пов'язаних з європейськими країнами.

Дансько-європейська підтримка наразі зосереджена переважно на соціальному забезпеченні, охороні здоров'я, освіті та зеленому переході території. Згідно з новими планами витрат, ця увага буде розширена на розвиток можливостей острова видобувати мінеральні ресурси.

"У нас багато людей за межею бідності, інфраструктура в Гренландії відстає, а наші ресурси в основному вивозяться без хорошого прибутку для Гренландії, але здебільшого приносять прибуток данським компаніям", – сказав Куно Фенкер, депутат парламенту від опозиції, який виступає за незалежність Гренландії.

"Привабливої ​​пропозиції від Данії та ЄС може бути достатньо, щоб утримати гренландців поза межами Америки", вказує при цьому видання.

Варіант 3 - економічна відповідь

З першого терміну Трампа на посаді "було докладено багато зусиль, щоб спробувати продумати, як ми можемо забезпечити європейську безпеку, безпеку Північних країн, безпеку Арктики без активної участі США", сказав Томас Кросбі, військовий експерт США з Royal Danish Defense College, який забезпечує підготовку та освіту для данських сил оборони.

"Це важко, але можливо. Але я не знаю, чи хтось серйозно розглядав можливість забезпечення європейської безпеки від Америки. Це просто божевілля", – сказав Кросбі.

"ЄС має один потужний політичний інструмент у своєму розпорядженні, який він міг би використовувати для стримування Трампа: Інструмент боротьби з примусом (Anti-Coercion Instrument), "торговельну базуку", створену після першої адміністрації Трампа, яка дозволяє ЄС застосовувати заходи у відповідь на торговельну дискримінацію", - ідеться у публікації

ЄС погрожував застосувати його після того, як Трамп запровадив мита на блок, але відклав його в липні після того, як обидві сторони досягли угоди.

Оскільки США все ще запроваджують мита на ЄС, Брюссель може знову використати "базуку", зазначає видання.

"Наш експорт до Сполучених Штатів трохи перевищує 600 мільярдів євро, і приблизно для третини цих товарів ми маємо частку ринку понад 50 відсотків, і абсолютно зрозуміло, що це також влада в наших руках", - сказав Бернд Ланге, голова торгового комітету Європейського парламенту.

"Але Трампу доведеться повірити в серйозність настроїв ЄС, враховуючи, що всі його жорсткі розмови минулого разу не дали жодних результатів", - зазначає видання.

Варіант 4 - наземні сили

"Якщо США вирішать захопити Гренландію військовою силою, європейці мало що можуть зробити, щоб запобігти цьому", - пише видання.

"Вони не збираються превентивно атакувати американців, перш ніж вони заявлять права на Гренландію, тому що це буде зроблено до початку війни, - сказав Кросбі, данський військовий педагог. - Але що стосується реагування на перший крок, то все залежить від обставин. Якщо у американців дуже невелика група людей, можна спробувати заарештувати цих людей, бо це буде кримінальне діяння".

Зовсім інша історія, якщо США втрутяться жорстко, пише видання.

"З юридичної точки зору, можливо, Данія буде змушена відповісти військовими засобами. Згідно з постійним наказом 1952 року, війська повинні "негайно розпочати бій, не чекаючи та не шукаючи наказів" у "випадку нападу на територію Данії"", - ідеться у публікації.

"Європейські країни повинні зважити можливість розгортання військ у Гренландії - якщо Данія цього попросить - щоб збільшити потенційну вартість військових дій США", сказав дипломат ЄС, повторивши припущення, що Берлін і Париж можуть направити сили для стримування будь-якого вторгнення.

Хоча ці сили навряд чи зможуть протистояти вторгненню США, вони діятимуть як стримуючий фактор, пише видання.

"Може виникнути ефект розтяжки, коли деякі групи людей фізично заважають, як у ситуації типу площі Тяньаньмень, що потенційно змусить [американських] військових застосувати насильство" або відступити, сказав Кросбі.

Але така стратегія має високу ціну, сказав він, додавши: "Це абсолютно невивчена територія, але цілком можливо, що життя людей будуть втрачені в спробі відхилити американські претензії на Гренландію".

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США