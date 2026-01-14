Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США
Німеччина терміново відправляє до Гренландії розвідувальну групу Бундесверу. Ця операція є відповіддю Європи на амбіції США щодо острова.
Німеччина розпочинає термінову військову місію в Гренландії. За інформацією видання BILD, вже у четвер, 15 січня, транспортний літак Airbus A400M доставить до Нуука першу розвідувальну групу Бундесверу з 13 осіб. Про це пише УНН.
Деталі
Німецьке Міністерство оборони підтвердило участь у дослідженні острова на запрошення Данії. Офіційна мета - вивчення можливостей для військового внеску у безпеку регіону, зокрема у сфері морського спостереження.
За даними джерел, ця операція має принципову особливість:
- Координація з Копенгагена: Місія проводиться в межах співпраці європейських армій, а не через структури НАТО.
- Дистанціювання від Вашингтона: Оскільки північне командування НАТО базується в Норфолку (США), європейські партнери вирішили діяти автономно, щоб продемонструвати суб'єктність Європи в арктичному питанні.
Посилення європейської присутності
Окрім Німеччини, свою присутність на острові планують збільшити й інші партнери по Альянсу з ЄС. Бундесвер розглядає можливість залучення гірських військ, військово-морських сил, а також використання нових патрульних літаків "Посейдон".
Це підкреслило б здатність НАТО вживати заходів, навіть у стислі терміни, для стримування потенційних зовнішніх агресорів та захисту території альянсу
Експерти пов'язують такий поспіх із нещодавніми заявами Дональда Трампа про наміри встановити контроль США над островом, що викликало серйозне напруження між Вашингтоном та Копенгагеном.
