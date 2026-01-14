Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 2722 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
17:38 • 10465 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 13682 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 13844 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 15177 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 15637 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 13904 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13980 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12332 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22143 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
83%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Федоров про стан справ у Міноборони: "2 мільйони українців у розшуку, 200 тисяч - у СЗЧ"14 січня, 11:20 • 6614 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 31297 перегляди
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів14 січня, 11:32 • 7720 перегляди
Влада має реальний механізм стягнення $300 млрд активів рф, але ігнорує його - Кулик14 січня, 12:31 • 13549 перегляди
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генераторPhoto15:34 • 5466 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 22143 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 31381 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 41507 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 56081 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 68162 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Роберт Де Ніро
Фрідріх Мерц
Джордж Вокер Буш
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 26831 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 61375 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 53727 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 58305 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 59545 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Німеччина терміново відправляє до Гренландії розвідувальну групу Бундесверу. Ця операція є відповіддю Європи на амбіції США щодо острова.

Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США
Фото: Bild

Німеччина розпочинає термінову військову місію в Гренландії. За інформацією видання BILD, вже у четвер, 15 січня, транспортний літак Airbus A400M доставить до Нуука першу розвідувальну групу Бундесверу з 13 осіб. Про це пише УНН.

Деталі

Німецьке Міністерство оборони підтвердило участь у дослідженні острова на запрошення Данії. Офіційна мета - вивчення можливостей для військового внеску у безпеку регіону, зокрема у сфері морського спостереження.

За даними джерел, ця операція має принципову особливість:

  • Координація з Копенгагена: Місія проводиться в межах співпраці європейських армій, а не через структури НАТО.
    • Дистанціювання від Вашингтона: Оскільки північне командування НАТО базується в Норфолку (США), європейські партнери вирішили діяти автономно, щоб продемонструвати суб'єктність Європи в арктичному питанні.

      Посилення європейської присутності

      Окрім Німеччини, свою присутність на острові планують збільшити й інші партнери по Альянсу з ЄС. Бундесвер розглядає можливість залучення гірських військ, військово-морських сил, а також використання нових патрульних літаків "Посейдон".

      "Який шлях обереш?": Білий дім опублікував резонансне фото про майбутнє Гренландії14.01.26, 20:51 • 1748 переглядiв

      Це підкреслило б здатність НАТО вживати заходів, навіть у стислі терміни, для стримування потенційних зовнішніх агресорів та захисту території альянсу

      - заявив експерт ХДС/ХСС Томас Ерндль.

      Експерти пов'язують такий поспіх із нещодавніми заявами Дональда Трампа про наміри встановити контроль США над островом, що викликало серйозне напруження між Вашингтоном та Копенгагеном. 

      США та Данія не дійшли згоди щодо статусу Гренландії під час зустрічі делегацій у Вашингтоні14.01.26, 21:54 • 1022 перегляди

      Степан Гафтко

      ПолітикаНовини Світу
      Техніка
      ХДС/ХСС
      Ґренландія
      Бундесвер
      Bild
      НАТО
      Вашингтон
      Дональд Трамп
      Копенгаген
      Данія
      Європа
      Німеччина
      Сполучені Штати Америки