Німеччина терміново перекидає військових до Гренландії: відповідь Європи на амбіції США

Німеччина розпочинає термінову військову місію в Гренландії. За інформацією видання BILD, вже у четвер, 15 січня, транспортний літак Airbus A400M доставить до Нуука першу розвідувальну групу Бундесверу з 13 осіб. Про це пише УНН.

Німецьке Міністерство оборони підтвердило участь у дослідженні острова на запрошення Данії. Офіційна мета - вивчення можливостей для військового внеску у безпеку регіону, зокрема у сфері морського спостереження.

За даними джерел, ця операція має принципову особливість:

Окрім Німеччини, свою присутність на острові планують збільшити й інші партнери по Альянсу з ЄС. Бундесвер розглядає можливість залучення гірських військ, військово-морських сил, а також використання нових патрульних літаків "Посейдон".

Це підкреслило б здатність НАТО вживати заходів, навіть у стислі терміни, для стримування потенційних зовнішніх агресорів та захисту території альянсу