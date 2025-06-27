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Норвегія виділить майже 6 млн доларів на підтримку жіночих організацій в Україні

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Норвегія виділяє 60 млн норвезьких крон на підтримку українських жіночих організацій. Кошти спрямують на зміцнення прав жінок, запобігання гендерному насильству та сприяння участі жінок у відбудові України.

Норвегія виділить майже 6 млн доларів на підтримку жіночих організацій в Україні

Норвегія надає 60 млн норвезьких крон (близько 5,9 млн доларів) українським жіночим організаціям. Це відбудеться відповідно до нової трирічної угоди з FOKUS (Форум для жінок та розвитку).  Про це повідомила повідомила пресслужба уряду Норвегії, пише УНН.

Жінки відіграють важливу роль як у боротьбі України за свободу, так і в зусиллях з відновлення країни. Для побудови вільної, справедливої та стабільної України необхідно інвестувати в зміцнення прав жінок та їх участь у цих процесах

- заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Виділені Норвегією кошти будуть використані для підтримки ініціатив, спрямованих на зміцнення прав жінок, запобігання гендерному насильству та сприяння участі жінок у відновленні України.

Згідно з новою угодою з FOKUS, Норвегія надасть підтримку до 90 українських жіночих організацій, багато з яких розташовані в невеликих містах і віддалених районах.

Фінансування в межах угоди з FOKUS також буде використано для підтримки створення мереж жіночих організацій та посилення економічної та політичної участі жінок у житті суспільства.

Нагадаємо

22 червня міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік відвідав Київ, де зустрівся з Рустемом Умєровим та Олександром Сирським. Норвегія виділить додаткові 400 мільйонів доларів на закупівлю українського озброєння.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Еспен Барт Ейде
Норвегія
Україна
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