Норвегия выделит почти 6 млн долларов на поддержку женских организаций в Украине

Норвегия предоставляет 60 млн норвежских крон (около 5,9 млн долларов) украинским женским организациям. Это произойдет в соответствии с новым трехлетним соглашением с FOKUS (Форум для женщин и развития). Об этом сообщила пресс-служба правительства Норвегии, пишет УНН.

Женщины играют важную роль как в борьбе Украины за свободу, так и в усилиях по восстановлению страны. Для построения свободной, справедливой и стабильной Украины необходимо инвестировать в укрепление прав женщин и их участие в этих процессах - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Выделенные Норвегией средства будут использованы для поддержки инициатив, направленных на укрепление прав женщин, предотвращение гендерного насилия и содействие участию женщин в восстановлении Украины.

Согласно новому соглашению с FOKUS, Норвегия окажет поддержку до 90 украинских женских организаций, многие из которых расположены в небольших городах и отдаленных районах.

Финансирование в рамках соглашения с FOKUS также будет использовано для поддержки создания сетей женских организаций и усиления экономического и политического участия женщин в жизни общества.

Напомним

22 июня министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик посетил Киев, где встретился с Рустемом Умеровым и Александром Сырским. Норвегия выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку украинского вооружения.