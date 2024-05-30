Голова МЗС Норвегії: Україна може застосувати зброю із Заходу проти росії в росії

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 16302 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 43961 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64166 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109240 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133718 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137580 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237505 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170878 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190165 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5 м/с
46 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 28000 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 23985 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 27845 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 35478 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 41909 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237512 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358834 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374733 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290383 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363452 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58772 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75536 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87061 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170034 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172604 перегляди
Актуальне
Голова МЗС Норвегії: Україна може застосувати зброю із Заходу проти росії в росії

Голова МЗС Норвегії: Україна може застосувати зброю із Заходу проти росії в росії

Київ • УНН

 • 62230 перегляди

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна за міжнародним правом у межах захисту своєї території має право "атакувати росію всередині росії".

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна за міжнародним правом у межах захисту своєї території має право "атакувати росію всередині росії". Про це він заявив NRK, пише УНН.

Деталі

"Ми також вважаємо, що Україна має чітке право відповідно до міжнародного права атакувати росію всередині росії в межах захисту своєї території", - заявив міністр закордонних справ Норвегії.

"Отже, ми принципово вважаємо, що Україна також може використати зброю, отриману нею від західних країн, проти військових цілей, які стосуються війни в Україні", - зазначив він.

"Інакше ми нав'язуємо Україні обмеження, що ускладнює перемогу", – вказав Ейде.

Він зазначив, що кожна окрема країна та окремий донор мають визначити точні умови.

"На війні це абсолютно нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною", - вказав норвезький міністр.

Ейде зауважив, що Україна повинна мати можливість вести війну "в такий спосіб, який для неї найбільш ефективний".

"Якщо вони будуть атаковані російськими військами, які знаходяться всередині росії, тому що вони ведуть вогонь з дальньої дистанції, то має бути можливість атакувати їх у відповідь", - вказав норвезький міністр.

На запитання, чи буде заява від Норвегії, Ейде вказав, що "коли йдеться про конкретні умови та умови для конкретних систем озброєння, ми, як і інші країни, будемо обережні не говорити про це вголос". "Зараз війна, і є багато тих, хто слідкує за тим, що ми говоримо публічно. Це лінія, яку ми поділяємо з багатьма іншими країнами", - зазначив міністр.

На запитання, чи може це стати проблемою в Альянсі, Ейде, який прибув у Прагу на зустрічі міністрів НАТО, зауважив, що "це неформальна міністерська зустріч. Ми не прийматимемо тут жодних рішень". "Але важливо зустрітися та поговорити про це. Я відчуваю, що зростає розуміння того, що Україна повинна мати можливість боротися проти держави, що окупує, найбільш ефективним для неї способом", - вказав Ейде.

Голова МЗС Данії висловився щодо можливості завдання ударів за межами України на тлі очікуваних поставок F-1630.05.24, 16:00 • 22612 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
natoNATO
espen-bart-eideЕспен Барт Ейде
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51