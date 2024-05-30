Голова МЗС Норвегії: Україна може застосувати зброю із Заходу проти росії в росії

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна за міжнародним правом у межах захисту своєї території має право "атакувати росію всередині росії". Про це він заявив NRK, пише УНН.

Деталі

"Ми також вважаємо, що Україна має чітке право відповідно до міжнародного права атакувати росію всередині росії в межах захисту своєї території", - заявив міністр закордонних справ Норвегії.

"Отже, ми принципово вважаємо, що Україна також може використати зброю, отриману нею від західних країн, проти військових цілей, які стосуються війни в Україні", - зазначив він.

"Інакше ми нав'язуємо Україні обмеження, що ускладнює перемогу", – вказав Ейде.

Він зазначив, що кожна окрема країна та окремий донор мають визначити точні умови.

"На війні це абсолютно нормально, і ми не можемо змусити Україну воювати, тримаючи одну руку за спиною", - вказав норвезький міністр.

Ейде зауважив, що Україна повинна мати можливість вести війну "в такий спосіб, який для неї найбільш ефективний".

"Якщо вони будуть атаковані російськими військами, які знаходяться всередині росії, тому що вони ведуть вогонь з дальньої дистанції, то має бути можливість атакувати їх у відповідь", - вказав норвезький міністр.

На запитання, чи буде заява від Норвегії, Ейде вказав, що "коли йдеться про конкретні умови та умови для конкретних систем озброєння, ми, як і інші країни, будемо обережні не говорити про це вголос". "Зараз війна, і є багато тих, хто слідкує за тим, що ми говоримо публічно. Це лінія, яку ми поділяємо з багатьма іншими країнами", - зазначив міністр.

На запитання, чи може це стати проблемою в Альянсі, Ейде, який прибув у Прагу на зустрічі міністрів НАТО, зауважив, що "це неформальна міністерська зустріч. Ми не прийматимемо тут жодних рішень". "Але важливо зустрітися та поговорити про це. Я відчуваю, що зростає розуміння того, що Україна повинна мати можливість боротися проти держави, що окупує, найбільш ефективним для неї способом", - вказав Ейде.

Голова МЗС Данії висловився щодо можливості завдання ударів за межами України на тлі очікуваних поставок F-16