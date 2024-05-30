Глава МИД Норвегии: Украина может применить оружие с Запада против россии в россии

Министр иностранных дел Норвегии Аспен Барт Эйде заявил, что Украина по международному праву в рамках защиты своей территории имеет право "атаковать россию внутри россии". Об этом он заявил NRK, пишет УНН.

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"Мы также считаем, что Украина имеет четкое право в соответствии с международным правом атаковать россию внутри россии в рамках защиты своей территории", - заявил министр иностранных дел Норвегии.

"Итак, мы принципиально считаем, что Украина также может использовать оружие, полученное ею от западных стран, против военных целей, которые касаются войны в Украине", - отметил он.

"Иначе мы навязываем Украине ограничения, что затрудняет победу", – указал Эйде.

Он отметил, что каждая отдельная страна и отдельный донор должны определить точные условия.

"На войне это абсолютно нормально, и мы не можем заставить Украину воевать, держа одну руку за спиной", - указал норвежский министр.

Эйде отметил, что Украина должна иметь возможность вести войну "таким образом, который для нее наиболее эффективен".

"Если они будут атакованы российскими войсками, которые находятся внутри россии, потому что они ведут огонь с дальней дистанции, то должна быть возможность атаковать их в ответ", - указал норвежский министр.

Когда его спросили, будет ли заявление от Норвегии, Эйде указал, что "когда речь идет о конкретных условиях и условиях для конкретных систем вооружения, мы, как и другие страны, будем осторожны, чтобы не говорить об этом вслух". "Сейчас война, и есть много тех, кто следит за тем, что мы говорим публично. Это линия, которую мы разделяем со многими другими странами", - отметил министр.

На вопрос, может ли это стать проблемой в Альянсе, Эйде, прибывший в Прагу на встречу министров НАТО, заметил, что "это неформальная министерская встреча. Мы не будем принимать здесь никаких решений". "Но важно встретиться и поговорить об этом. Я чувствую, что растет понимание того, что Украина должна иметь возможность бороться против оккупирующего государства наиболее эффективным для нее способом", - указал Эйде.

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