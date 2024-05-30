Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Украина имеет право на самооборону, и датское оружие может использоваться для самообороны, а в международном праве также есть право на возможность атаковать территорию нападающего, и здесь не говорится о наступательных атаках. Об этом он сказал, прибыв на заседание министров ЕС в Брюсселе в четверг, пишет УНН.

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"Мы четко объяснили в комиссии по внешней политике основания для пожертвования датского оружия. Они являются тем, что ее можно использовать для самообороны. Также в чисто международном праве тоже есть право иметь возможность атаковать территорию нападающей стороны, и здесь речь не идет о наступательных нападениях", - отметил он.

По его словам, "это часть активной самообороны, потому что в противном случае вам пришлось бы просто сидеть на передовой и ждать, пока все оружие будет выдвинуто вперед". "С датской точки зрения, в этом нет ничего нового. Рад, что Столтенберг дал это понять, потому что это также рисует картину того, в какой ситуации есть Украина. Стоит ли датчанам волноваться? В конце концов, мы должны быть принципиально обеспокоены ситуацией с политикой безопасности, в которой оказалась Европа", - указал министр.

Я просто должен напомнить вам, что именно россия нарушает международное право (...). Украина, которая имеет полное право самообороняться, и мы имеем полное право помогать им в этой защите, и это полностью в рамках правил войны, что страна, подвергшаяся нападению, должна быть в состоянии ответить за себя, и возможность ответить за себя также включает право пойти за объектами на территории атакующей стороны. И это не карт-бланш на внезапное использование F-16 для совершения произвольных атак внутри россии - отметил датский министр.

"И это не украинский интерес в том, чтобы взять на себя подобную войну, которая есть с российской стороны. (...) Мы говорим не об этом. Речь идет о том, что у вас есть возможность ослабить агрессора", - отметил он.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины