Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  13852 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  51013 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  100870 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  114697 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  79355 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  85693 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120879 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  152077 просмотра

Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16

Министр иностранных дел Дании Ларс Льоке Расмуссен заявил, что Украина имеет право самообороняться, и датское оружие можно использовать для самообороны, а в международном праве также есть право иметь возможность атаковать территорию нападающей стороны, и здесь речь не идет о наступательных нападениях.

Война •   •  3611 просмотра
Глава МИД Дании высказался относительно возможности нанесения ударов за пределами Украины на фоне ожидаемых поставок F-16

Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин

Украинские военнослужащие успешно отражают попытки российских войск продвинуться в Тернах и Серебрянском лесу, вступая в ожесточенные бои и улучшая свои тактические позиции.

Война •   •  3922 просмотра
Оккупанты пытаются продвинуться в Тернах и в Серебрянском лесу, но пребывают под огневым контролем - Волошин

Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака

Принцесса Уэльская Кэтрин, у которой недавно был диагностирован рак, пропустит мероприятие Colonel's Review 8 июня в Лондоне, где она обычно принимает парад в качестве полковника ирландской гвардии.

УНН Lite •   •  4869 просмотра
Принцесса Кейт пропустит важную военную церемонию поскольку продолжает лечение от рака

На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб

На Покровском направлении противник 12 раз пытался улучшить свои тактические позиции, в районе села Новоалександровка Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

Война •   •  4587 просмотра
На Покровском направлении враг уже 12 раз пытался улучшить положение, идут бои в районе Новоалександровки - Генштаб

Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank

Пользователи monobank жалуются не могут получить доступ к приложению и совершать транзакции из-за сбоя в работе.

Общество •   •  4501 просмотра
Не работают денежные переводы: в сети жалуются на сбои в работе Monobank

россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно

Российская армия начала оснащать свои ударные вертолеты Ка-52 ракетами большой дальности, такими как Х-35, Х-38 и Х-39, хотя они, вероятно, все еще находятся на стадии испытаний.

Война •   •  5503 просмотра
россияне начали оснащать вертолеты К-52 дальнобойными ракетами: что известно

Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"

Благотворительная биржа "ДоброДій" вновь вошла в престижный рейтинг" ТОП 100+ транспарентных благотворительных организаций Украины" за свою прозрачность, открытость и нацеленность на общественное благо.

Общество •   •  4600 просмотра
Биржа благотворительности "ДоброДій" снова вошла в рейтинг "ТОП 100 + транспарентных благотворительных организаций Украины"

Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid

Объединенные Арабские Эмираты являются основным пунктом назначения африканского золота, большая часть которого переправляется нелегально.

Новости Мира •   •  5878 просмотра
Золото на десятки миллиардов долларов незаконно ввозится в ОАЭ - отчет Swissaid

В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

Новое предприятие, которое построили менее чем за год, сосредоточено на снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, которые стали ключевыми в военных действиях в Украине.

Война •   •  8112 просмотра
В Техасе открыли новый оборонный завод, который будет производить артиллерийские снаряды для Украины

Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Чешская Республика пока не рассматривает возможность размещения своих военнослужащих в Украине, но уже оказывает значительную гуманитарную, политическую и военную помощь Украине во время войны, в том числе принимает около 400 000 украинских беженцев.

Война •   •  7009 просмотра
Глава МИД Чехии пока не видит возможности размещения в Украине чешских военных