Голова МЗС Данії висловився щодо можливості завдання ударів за межами України на тлі очікуваних поставок F-16

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Київ • УНН

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Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна має право самооборонятися, і данську зброю можна використовувати для самооборони, а в міжнародному праві також є право мати можливість атакувати територію нападаючої сторони, і тут не йдеться про наступальні напади.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна має право самооборонятися, і данську зброю можна використовувати для самооборони, а в міжнародному праві також є право мати можливість атакувати територію нападаючої сторони, і тут не йдеться про наступальні напади. Про це він сказав, прибувши на засідання міністрів ЄС у Брюсселі у четвер, пише УНН.

Деталі

"Ми чітко пояснили у комісії із зовнішньої політики підстави для пожертвування данської зброї. Вони є тим, що її можна використовувати для самооборони. Також у суто міжнародному праві теж є право мати можливість атакувати територію нападаючої сторони, і тут не йдеться про наступальні напади", - зазначив він.

З його слів, "це частина активної самооборони, тому що в іншому випадку вам довелося б просто сидіти на передовій і чекати, доки вся зброя буде висунута вперед". "З данської точки зору, у цьому немає нічого нового. Радий, що Столтенберг дав це зрозуміти, бо це також малює картину того, в якій ситуації є Україна. Чи варто данцям хвилюватися? Ну що ж. Зрештою, ми маємо бути принципово стурбовані ситуацією з політикою безпеки, у якій опинилася Європа", - вказав міністр.

Я просто маю нагадати вам, що саме росія порушує міжнародне право (...). Україна, яка має повне право самооборонятися, і ми маємо повне право допомагати їм у цьому захисті, і це повністю у межах правил війни, що країна, яка зазнала нападу, має бути в змозі відповісти за себе, і змога відповісти за себе також включає право піти за об'єктами на території атакуючої сторони. І це не карт-бланш на раптове використання F-16 для вчинення довільних атак усередині росії

- зазначив данський міністр.

"І це не український інтерес у тому, щоб взяти на себе подібну війну, яка є з російського боку. (...) Ми говоримо не про це. Йдеться про те, що у вас є можливість послабити агресора", - зауважив він.

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України27.05.24, 18:26 • 22113 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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