До Києва прибув голова МЗС Норвегії: з Сибігою обговорить співпрацю та мирні зусилля

До Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, зазначивши, що сторони планують обговорити сьогодні співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України, пише УНН.

Радий вітати Еспена Барта Ейде в Києві цього холодного зимового дня. Україна та Норвегія - близькі союзники зі спільною історією, що триває століттями. Ми почали з вшанування пам'яті наших загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності. Сьогодні ми обговоримо нашу взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України. Вдячний Норвегії за її підтримку