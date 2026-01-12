До Києва прибув голова МЗС Норвегії: з Сибігою обговорить співпрацю та мирні зусилля

$43.080.09
Ексклюзив
08:44 • 3904 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 4972 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 13964 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 24763 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 33369 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 30954 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 30076 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 55757 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 37868 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35459 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 16894 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 14682 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 16232 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 11289 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 8124 перегляди
Публікації
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 4152 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 55757 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 66225 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 114806 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 141052 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 16387 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 17045 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 25348 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 27879 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 83816 перегляди
До Києва прибув голова МЗС Норвегії: з Сибігою обговорить співпрацю та мирні зусилля

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде прибув до Києва для обговорення взаємовигідної співпраці. Зустріч розпочалася з вшанування пам'яті загиблих захисників України.

До Києва прибув голова МЗС Норвегії: з Сибігою обговорить співпрацю та мирні зусилля

До Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, повідомив голова МЗС України Андрій Сибіга, зазначивши, що сторони планують обговорити сьогодні співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України, пише УНН.

Радий вітати Еспена Барта Ейде в Києві цього холодного зимового дня. Україна та Норвегія - близькі союзники зі спільною історією, що триває століттями. Ми почали з вшанування пам'яті наших загиблих захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну та наші спільні цінності. Сьогодні ми обговоримо нашу взаємовигідну співпрацю, мирні зусилля, оборону та стійкість України. Вдячний Норвегії за її підтримку

- написав Сибіга у X.

Норвегія виділила новий пакет військової допомоги для України на 267 млн євро: включає боєприпаси для F-1617.12.25, 15:59 • 3049 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Еспен Барт Ейде
Норвегія
Україна
Київ