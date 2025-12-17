$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 13707 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
10:56 • 12441 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 13083 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 15382 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 18443 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16896 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27100 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної сили
16 грудня, 16:20 • 45859 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов'язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38086 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рф
Норвегія виділила новий пакет військової допомоги для України на 267 млн євро: включає боєприпаси для F-16

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 3,2 мільярда норвезьких крон (близько 267 млн євро). Кошти підуть на закупівлю боєприпасів для F-16 та ППО в межах ініціативи JUMPSTART.

Норвегія виділила новий пакет військової допомоги для України на 267 млн євро: включає боєприпаси для F-16

Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 3,2 мільярда норвезьких крон (близько 267 млн євро), що включає закупівлю важливих боєприпасів для F-16 та ППО у межах ініціативи JUMPSTART для закупівлі американського озброєння, повідомили в уряді Норвегії 17 грудня, пише УНН.

Деталі

"Уряд (Норвегії) фінансує боєприпаси для винищувачів F-16, ракети з лазерним наведенням, які можуть використовуватися F-16 або наземними системами протиповітряної оборони, та ракети великої дальності приблизно на 3,2 мільярда норвезьких крон (близько 267 млн євро) за ініціативою JUMPSTART", - ідеться у повідомленні.

"Ми очікуємо швидкої доставки цієї зброї, від якої Україна залежить, щоб протистояти російським атакам та продовжувати свій опір", - заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

JUMPSTART базується на американській схемі закордонних продажів військової техніки (FMS), де закуповується повний комплект військового обладнання та допоміжних послуг у Міністерства оборони США, а не у різних субпідрядників. Норвегія вже давно використовує FMS для закупівель для власного оборонного сектору. Норвегія також раніше надавала гранти JUMPSTART для підтримки пожертвування F-16 Україні, включаючи закупівлю запасних частин та зброї, вказали в уряді Норвегії.

"Новий пакет озброєння буде доставлено найближчим часом", - ідеться у повідомленні.

Цей пакет озброєння, як повідомляється, "складається з боєприпасів для F-16 вартістю трохи більше ніж 1 мільярд крон (83,5 млн євро)". Окрім того, за повідомленням, "фінансується вдосконалена система високоточної зброї, яка вдосконалює недорогі ракети у високоточну зброю, яку можна використовувати з літаків або систем протиповітряної оборони". Крім того, трохи більше ніж 0,5 млрд крон (близько 42 млн євро) витрачається на ракети класу "земля-повітря" С-300".

У 2025 році на американську програму JUMPSTART, як повідомляється, було витрачено 10 мільярдів крон (834,6 млн євро).

Норвегія планує зберегти рівень допомоги Україні у 2026 році28.11.25, 19:22 • 4996 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Йонас Гахр Сторе
Міністерство оборони США
С-300
Норвегія
Україна
F-16 Fighting Falcon