Норвегія виділила новий пакет військової допомоги для України на 267 млн євро: включає боєприпаси для F-16

Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні на 3,2 мільярда норвезьких крон (близько 267 млн євро), що включає закупівлю важливих боєприпасів для F-16 та ППО у межах ініціативи JUMPSTART для закупівлі американського озброєння, повідомили в уряді Норвегії 17 грудня, пише УНН.

Деталі

"Уряд (Норвегії) фінансує боєприпаси для винищувачів F-16, ракети з лазерним наведенням, які можуть використовуватися F-16 або наземними системами протиповітряної оборони, та ракети великої дальності приблизно на 3,2 мільярда норвезьких крон (близько 267 млн євро) за ініціативою JUMPSTART", - ідеться у повідомленні.

"Ми очікуємо швидкої доставки цієї зброї, від якої Україна залежить, щоб протистояти російським атакам та продовжувати свій опір", - заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

JUMPSTART базується на американській схемі закордонних продажів військової техніки (FMS), де закуповується повний комплект військового обладнання та допоміжних послуг у Міністерства оборони США, а не у різних субпідрядників. Норвегія вже давно використовує FMS для закупівель для власного оборонного сектору. Норвегія також раніше надавала гранти JUMPSTART для підтримки пожертвування F-16 Україні, включаючи закупівлю запасних частин та зброї, вказали в уряді Норвегії.

"Новий пакет озброєння буде доставлено найближчим часом", - ідеться у повідомленні.

Цей пакет озброєння, як повідомляється, "складається з боєприпасів для F-16 вартістю трохи більше ніж 1 мільярд крон (83,5 млн євро)". Окрім того, за повідомленням, "фінансується вдосконалена система високоточної зброї, яка вдосконалює недорогі ракети у високоточну зброю, яку можна використовувати з літаків або систем протиповітряної оборони". Крім того, трохи більше ніж 0,5 млрд крон (близько 42 млн євро) витрачається на ракети класу "земля-повітря" С-300".

У 2025 році на американську програму JUMPSTART, як повідомляється, було витрачено 10 мільярдів крон (834,6 млн євро).

