Норвегия выделила новый пакет военной помощи для Украины на 267 млн евро: включает боеприпасы для F-16

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на 3,2 миллиарда норвежских крон (около 267 млн евро), который включает закупку важных боеприпасов для F-16 и ПВО в рамках инициативы JUMPSTART для закупки американского вооружения, сообщили в правительстве Норвегии 17 декабря, пишет УНН.

Детали

"Правительство (Норвегии) финансирует боеприпасы для истребителей F-16, ракеты с лазерным наведением, которые могут использоваться F-16 или наземными системами противовоздушной обороны, и ракеты большой дальности примерно на 3,2 миллиарда норвежских крон (около 267 млн евро) по инициативе JUMPSTART", - говорится в сообщении.

"Мы ожидаем быстрой доставки этого оружия, от которого Украина зависит, чтобы противостоять российским атакам и продолжать свое сопротивление", - заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

JUMPSTART основан на американской схеме зарубежных продаж военной техники (FMS), где закупается полный комплект военного оборудования и вспомогательных услуг у Министерства обороны США, а не у различных субподрядчиков. Норвегия уже давно использует FMS для закупок для собственного оборонного сектора. Норвегия также ранее предоставляла гранты JUMPSTART для поддержки пожертвования F-16 Украине, включая закупку запасных частей и оружия, указали в правительстве Норвегии.

"Новый пакет вооружения будет доставлен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Этот пакет вооружения, как сообщается, "состоит из боеприпасов для F-16 стоимостью чуть более 1 миллиарда крон (83,5 млн евро)". Кроме того, по сообщению, "финансируется усовершенствованная система высокоточного оружия, которая превращает недорогие ракеты в высокоточное оружие, которое можно использовать с самолетов или систем противовоздушной обороны". Кроме того, чуть более 0,5 млрд крон (около 42 млн евро) тратится на ракеты класса "земля-воздух" С-300".

В 2025 году на американскую программу JUMPSTART, как сообщается, было потрачено 10 миллиардов крон (834,6 млн евро).

Норвегия планирует сохранить уровень помощи Украине в 2026 году