12:13 • 3958 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 14585 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 12931 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 13542 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 15767 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18625 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 17032 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27153 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45954 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 38221 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Норвегия выделила новый пакет военной помощи для Украины на 267 млн евро: включает боеприпасы для F-16

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на 3,2 миллиарда норвежских крон (около 267 млн евро). Средства пойдут на закупку боеприпасов для F-16 и ПВО в рамках инициативы JUMPSTART.

Норвегия выделила новый пакет военной помощи для Украины на 267 млн евро: включает боеприпасы для F-16

Норвегия объявила о новом пакете помощи Украине на 3,2 миллиарда норвежских крон (около 267 млн евро), который включает закупку важных боеприпасов для F-16 и ПВО в рамках инициативы JUMPSTART для закупки американского вооружения, сообщили в правительстве Норвегии 17 декабря, пишет УНН.

Детали

"Правительство (Норвегии) финансирует боеприпасы для истребителей F-16, ракеты с лазерным наведением, которые могут использоваться F-16 или наземными системами противовоздушной обороны, и ракеты большой дальности примерно на 3,2 миллиарда норвежских крон (около 267 млн евро) по инициативе JUMPSTART", - говорится в сообщении.

"Мы ожидаем быстрой доставки этого оружия, от которого Украина зависит, чтобы противостоять российским атакам и продолжать свое сопротивление", - заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

JUMPSTART основан на американской схеме зарубежных продаж военной техники (FMS), где закупается полный комплект военного оборудования и вспомогательных услуг у Министерства обороны США, а не у различных субподрядчиков. Норвегия уже давно использует FMS для закупок для собственного оборонного сектора. Норвегия также ранее предоставляла гранты JUMPSTART для поддержки пожертвования F-16 Украине, включая закупку запасных частей и оружия, указали в правительстве Норвегии.

"Новый пакет вооружения будет доставлен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Этот пакет вооружения, как сообщается, "состоит из боеприпасов для F-16 стоимостью чуть более 1 миллиарда крон (83,5 млн евро)". Кроме того, по сообщению, "финансируется усовершенствованная система высокоточного оружия, которая превращает недорогие ракеты в высокоточное оружие, которое можно использовать с самолетов или систем противовоздушной обороны". Кроме того, чуть более 0,5 млрд крон (около 42 млн евро) тратится на ракеты класса "земля-воздух" С-300".

В 2025 году на американскую программу JUMPSTART, как сообщается, было потрачено 10 миллиардов крон (834,6 млн евро).

Норвегия планирует сохранить уровень помощи Украине в 2026 году28.11.25, 19:22 • 4996 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Йонас Гар Стере
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Ракетная система С-300
Норвегия
Украина
F-16 Fighting Falcon