В Киев прибыл глава МИД Норвегии: с Сибигой обсудит сотрудничество и мирные усилия

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 6772 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 7430 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 14735 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 25574 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 34118 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 31434 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 30451 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 56571 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 38221 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35570 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 17672 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 15289 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 17051 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 11855 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 9270 просмотра
публикации
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 5086 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 56571 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 66615 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 115260 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 141502 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марко Рубио
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Крым
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 17109 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 17733 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 25527 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 28055 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 84002 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

В Киев прибыл глава МИД Норвегии: с Сибигой обсудит сотрудничество и мирные усилия

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Встреча началась с почтения памяти погибших защитников Украины.

В Киев прибыл глава МИД Норвегии: с Сибигой обсудит сотрудничество и мирные усилия

В Киев прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, отметив, что стороны планируют обсудить сегодня сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины, пишет УНН.

Рад приветствовать Эспена Барта Эйде в Киеве в этот холодный зимний день. Украина и Норвегия – близкие союзники с общей историей, длящейся веками. Мы начали с почтения памяти наших погибших защитников, отдавших свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности. Сегодня мы обсудим наше взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины. Благодарен Норвегии за ее поддержку

- написал Сибига в X.

Норвегия выделила новый пакет военной помощи для Украины на 267 млн евро: включает боеприпасы для F-1617.12.25, 15:59 • 3049 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Эспен Барт Эйде
Норвегия
Украина
Киев