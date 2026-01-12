В Киев прибыл глава МИД Норвегии: с Сибигой обсудит сотрудничество и мирные усилия
Киев • УНН
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Встреча началась с почтения памяти погибших защитников Украины.
В Киев прибыл министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, отметив, что стороны планируют обсудить сегодня сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины, пишет УНН.
Рад приветствовать Эспена Барта Эйде в Киеве в этот холодный зимний день. Украина и Норвегия – близкие союзники с общей историей, длящейся веками. Мы начали с почтения памяти наших погибших защитников, отдавших свою жизнь, защищая Украину и наши общие ценности. Сегодня мы обсудим наше взаимовыгодное сотрудничество, мирные усилия, оборону и устойчивость Украины. Благодарен Норвегии за ее поддержку
Норвегия выделила новый пакет военной помощи для Украины на 267 млн евро: включает боеприпасы для F-1617.12.25, 15:59 • 3049 просмотров