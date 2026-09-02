Фон дер Ляєн: ЄС спільно з Україною працює над реалізацією антибалістичного проєкту FREYJA

Європейський Союз спільно з Україною працює над проєктом антибалістичної системи FREYJA, а також розглядає новий запит України на фінансування придбання ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного підходу до преси з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише УНН.

"Сьогодні я можу підтвердити, що ми отримали новий запит на виплату. Він становить кілька мільярдів євро і повинен покрити витрати на протиповітряну оборону України, включаючи високосучасні системи протиповітряної оборони РАС-3 Patriot", - зазначила фон дер Ляєн.

Окремо вона наголосила, що ЄС разом з Україною працює над реалізацією антибалістичного проєкту FREYJA.

"Водночас ми в Європі працюємо над проєктом FREYJA з Україною. Це європейський проєкт зі створення власної протиракетної оборони", – сказала фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії додала, що усе це доповнює фінансову підтримку України. зокрема кредит у розмірі 90 мільярдів євро. За її словами, з червня було виділено 8,5 мільярдів євро на безпілотники та ракети для України.

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Що таке FREYJA

FREYJA — ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи, перший трек Антибалістичної коаліції, до якої входять 10 держав та понад десяток провідних оборонних компаній Європи. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла УНН генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми — радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень. Перше перехоплення балістичної цілі системою заплановане на 2027 рік.

Нагадаємо

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що реалізація антибалістичного проєкту FREYJA є безумовним пріоритетом для України, адже система захищатиме від балістичних загроз не лише українське, а й європейське небо.