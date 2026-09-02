Фон дер Ляйен: ЕС совместно с Украиной работает над реализацией антибаллистического проекта FREYJA

Европейский союз совместно с Украиной работает над проектом антибаллистической системы FREYJA, а также рассматривает новый запрос Украины на финансирование приобретения ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного подхода к прессе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет УНН.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Он составляет несколько миллиардов евро и должен покрыть расходы на противовоздушную оборону Украины, включая высокотехнологичные системы противовоздушной обороны РАС-3 Patriot", — отметила фон дер Ляйен.

Отдельно она подчеркнула, что ЕС вместе с Украиной работает над реализацией антибаллистического проекта FREYJA.

"В то же время мы в Европе работаем над проектом FREYJA с Украиной. Это европейский проект по созданию собственной противоракетной обороны", — сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии добавила, что все это дополняет финансовую поддержку Украины, в частности кредит в размере 90 миллиардов евро. По ее словам, с июня было выделено 8,5 миллиарда евро на беспилотники и ракеты для Украины.

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Что такое FREYJA

FREYJA — инициированный Украиной проект совместной европейской антибаллистической системы, первый трек Антибаллистической коалиции, в которую входят 10 государств и более десятка ведущих оборонных компаний Европы. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала УНН генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю. Первый перехват баллистической цели системой запланирован на 2027 год.

Напомним

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявлял, что реализация антибаллистического проекта FREYJA является безусловным приоритетом для Украины, поскольку система будет защищать от баллистических угроз не только украинское, но и европейское небо.