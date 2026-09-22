Учасники антибалістичної коаліції розраховують на перші результати програми Freyja цього року - Зеленський

Держави-учасниці програми панʼєвропейського антибалістичного щита Freyja розраховують, що перші результати ППО будуть уже цього року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Франції Емманюелем Макроном, пише УНН.

"Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі системи ППО та ракети до них в Україні, а також над спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Розраховуємо на перші результати вже цього року. Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей", - зазначив Зеленський.

Що таке Freyja

Freyja - ініційований Україною проєкт спільної європейської антибалістичної системи. Наразі над ним працюють компанії з 11 країн, а до практичної реалізації долучилися зокрема компанії Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo. Система має забезпечити перехоплення російських балістичних ракет.

Проєкт будується навколо української ракети-перехоплювача FP-7.x розробки компанії Fire Point, інші компоненти постачають європейські виробники. Як повідомляла генеральна та технічна директорка Fire Point Ірина Терех, розробка вийшла на етап технічної інтеграції всієї екосистеми - радарів, пускової установки, каналу передачі даних і командного центру, а випробування проводяться до двох разів на тиждень.