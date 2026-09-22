Участники антибаллистической коалиции рассчитывают на первые результаты программы Freyja в этом году - Зеленский

Государства — участники программы общеевропейского противоракетного щита Freyja рассчитывают, что первые результаты в сфере ПВО будут уже в этом году. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, пишет УНН.

"Продолжаем работу над возможностью производить такие системы ПВО и ракеты к ним в Украине, а также над совместной с партнёрами противоракетной программой FREYJA. Рассчитываем на первые результаты уже в этом году. Максимально работаем, чтобы усилить защиту наших людей", — отметил Зеленский.

Что такое Freyja

Freyja — инициированный Украиной проект совместной европейской противоракетной системы. Сейчас над ним работают компании из 11 стран, а к практической реализации присоединились, в частности, компании Fire Point, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener и Leonardo. Система должна обеспечить перехват российских баллистических ракет.

Проект строится вокруг украинской ракеты-перехватчика FP-7.x разработки компании Fire Point, остальные компоненты поставляют европейские производители. Как сообщала генеральный и технический директор Fire Point Ирина Терех, разработка вышла на этап технической интеграции всей экосистемы — радаров, пусковой установки, канала передачи данных и командного центра, а испытания проводятся до двух раз в неделю.