На Октоберфесте в результате несчастного случая погиб человек

Фото: Felix Hörhager/dpa

Работник аттракциона на всемирно известном пивном фестивале Октоберфест в немецком Мюнхене умер от тяжёлых травм, полученных в результате несчастного случая, сообщила полиция рано утром во вторник, 22 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

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Власти расследуют обстоятельства вероятного несчастного случая на рабочем месте, произошедшего вечером в понедельник, 21 сентября. По данным полиции, посетителям ничего не угрожало.

Фото: Felix Hörhager/dpa

Инцидент произошёл на аттракционе "башня свободного падения", где пассажиров поднимают высоко в воздух, после чего гондола быстро падает.

Полиция сообщила, что работник, очевидно, находился в зоне, где ему не следовало быть, после чего его ударило и, возможно, раздавило.

52-летнего мужчину реанимировали на месте происшествия и доставили в больницу с травмами, угрожающими жизни, но позже он умер.

Команда кризисного реагирования оказала поддержку свидетелям инцидента. Территория вокруг аттракциона была оцеплена во время масштабной операции по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Дополнение

191-й Октоберфест начался в субботу и продлится до 4 октября. Ежегодно всемирно известный пивной фестиваль посещают более 6 миллионов человек.

Вокруг фестиваля размещены около 600 полицейских и сотни сотрудников службы безопасности.

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