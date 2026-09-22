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На Октоберфесте в результате несчастного случая погиб человек

Киев • УНН

 • 686 просмотра

52-летний работник аттракциона в Мюнхене умер после тяжёлых травм. Полиция расследует предполагаемый несчастный случай на рабочем месте.

На Октоберфесте в результате несчастного случая погиб человек
Фото: Felix Hörhager/dpa

Работник аттракциона на всемирно известном пивном фестивале Октоберфест в немецком Мюнхене умер от тяжёлых травм, полученных в результате несчастного случая, сообщила полиция рано утром во вторник, 22 сентября. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

Подробности

Власти расследуют обстоятельства вероятного несчастного случая на рабочем месте, произошедшего вечером в понедельник, 21 сентября. По данным полиции, посетителям ничего не угрожало.

Фото: Felix Hörhager/dpa

Инцидент произошёл на аттракционе "башня свободного падения", где пассажиров поднимают высоко в воздух, после чего гондола быстро падает.

Полиция сообщила, что работник, очевидно, находился в зоне, где ему не следовало быть, после чего его ударило и, возможно, раздавило.

52-летнего мужчину реанимировали на месте происшествия и доставили в больницу с травмами, угрожающими жизни, но позже он умер.

Команда кризисного реагирования оказала поддержку свидетелям инцидента. Территория вокруг аттракциона была оцеплена во время масштабной операции по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Дополнение

191-й Октоберфест начался в субботу и продлится до 4 октября. Ежегодно всемирно известный пивной фестиваль посещают более 6 миллионов человек.

Вокруг фестиваля размещены около 600 полицейских и сотни сотрудников службы безопасности.

Октоберфест в Мюнхене 2026: когда откроется фестиваль, традиции и сколько будет стоить посещение18.09.26, 10:12 • 27373 просмотра

Юлия Шрамко

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