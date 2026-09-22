На Октоберфесті через нещасний випадок загинула людина

Фото: Felix Hörhager/dpa

Працівник атракціону на всесвітньо відомому пивному фестивалі Октоберфест у німецькому Мюнхені помер від тяжких травм, отриманих внаслідок нещасного випадку, повідомила поліція рано у вівторок, 22 вересня. Про це УНН пише з посиланням на dpa.

Деталі

Влада розслідує обставини ймовірного нещасного випадку на робочому місці, який стався в понеділок, 21 вересня, увечері. За даними поліції, відвідувачам нічого не загрожувало.

Фото: Felix Hörhager/dpa

Інцидент стався на атракціоні "вежа вільного падіння", де пасажирів піднімають високо в повітря, перш ніж гондола швидко падає.

Поліція повідомила, що працівник, очевидно, перебував у зоні, де йому не слід було бути, а потім його вдарило та, можливо, розчавило.

52-річного чоловіка реанімували на місці події та доставили до лікарні з травмами, що загрожують життю, але пізніше він помер.

Команда кризового реагування надала підтримку свідкам інциденту. Територія навколо атракціону була оточена під час масштабної операції з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Доповнення

191-й Октоберфест розпочався в суботу та триватиме до 4 жовтня. Щороку понад 6 мільйонів людей відвідують всесвітньо відомий пивний фестиваль.

Навколо фестивалю розміщено близько 600 поліцейських та сотні співробітників служби безпеки.

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