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На Октоберфесті через нещасний випадок загинула людина

Київ • УНН

 • 450 перегляди

52-річний працівник атракціону в Мюнхені помер після тяжких травм. Поліція розслідує ймовірний нещасний випадок на робочому місці.

На Октоберфесті через нещасний випадок загинула людина
Фото: Felix Hörhager/dpa

Працівник атракціону на всесвітньо відомому пивному фестивалі Октоберфест у німецькому Мюнхені помер від тяжких травм, отриманих внаслідок нещасного випадку, повідомила поліція рано у вівторок, 22 вересня. Про це УНН пише з посиланням на dpa.

Деталі

Влада розслідує обставини ймовірного нещасного випадку на робочому місці, який стався в понеділок, 21 вересня, увечері. За даними поліції, відвідувачам нічого не загрожувало.

Фото: Felix Hörhager/dpa

Інцидент стався на атракціоні "вежа вільного падіння", де пасажирів піднімають високо в повітря, перш ніж гондола швидко падає.

Поліція повідомила, що працівник, очевидно, перебував у зоні, де йому не слід було бути, а потім його вдарило та, можливо, розчавило.

52-річного чоловіка реанімували на місці події та доставили до лікарні з травмами, що загрожують життю, але пізніше він помер.

Команда кризового реагування надала підтримку свідкам інциденту. Територія навколо атракціону була оточена під час масштабної операції з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Доповнення

191-й Октоберфест розпочався в суботу та триватиме до 4 жовтня. Щороку понад 6 мільйонів людей відвідують всесвітньо відомий пивний фестиваль.

Навколо фестивалю розміщено близько 600 поліцейських та сотні співробітників служби безпеки.

Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідування18.09.26, 10:12 • 27363 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Мюнхен