На Октоберфесті через нещасний випадок загинула людина
Київ • УНН
52-річний працівник атракціону в Мюнхені помер після тяжких травм. Поліція розслідує ймовірний нещасний випадок на робочому місці.
Працівник атракціону на всесвітньо відомому пивному фестивалі Октоберфест у німецькому Мюнхені помер від тяжких травм, отриманих внаслідок нещасного випадку, повідомила поліція рано у вівторок, 22 вересня. Про це УНН пише з посиланням на dpa.
Деталі
Влада розслідує обставини ймовірного нещасного випадку на робочому місці, який стався в понеділок, 21 вересня, увечері. За даними поліції, відвідувачам нічого не загрожувало.
Інцидент стався на атракціоні "вежа вільного падіння", де пасажирів піднімають високо в повітря, перш ніж гондола швидко падає.
Поліція повідомила, що працівник, очевидно, перебував у зоні, де йому не слід було бути, а потім його вдарило та, можливо, розчавило.
52-річного чоловіка реанімували на місці події та доставили до лікарні з травмами, що загрожують життю, але пізніше він помер.
Команда кризового реагування надала підтримку свідкам інциденту. Територія навколо атракціону була оточена під час масштабної операції з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Доповнення
191-й Октоберфест розпочався в суботу та триватиме до 4 жовтня. Щороку понад 6 мільйонів людей відвідують всесвітньо відомий пивний фестиваль.
Навколо фестивалю розміщено близько 600 поліцейських та сотні співробітників служби безпеки.
Октоберфест у Мюнхені 2026: коли відкриється фестиваль, традиції та скільки коштуватиме відвідування18.09.26, 10:12 • 27363 перегляди