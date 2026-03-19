BMW воплощает самую популярную модель в электрокар i3 с запасом хода 900 км

BMW AG

Компания BMW переосмысливает для эпохи электромобилей свой седан 3 серии, который на протяжении десятилетий был самой популярной моделью автопроизводителя и символом профессионального успеха, позволявшим владельцам хвастаться перед соседями, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду немецкий автопроизводитель представит в Мюнхене полностью электрический BMW i3, вторую модель нового поколения после запуска внедорожника iX3 в сентябре. Новая модель имеет многие из тех же функций, включая увеличенную мощность зарядки и улучшенный цифровой интерфейс.

С момента своего запуска в 1975 году 3 серия завоевала репутацию спортивного и приятного в управлении автомобиля, став самой успешной моделью бренда. После семи поколений планка высока - поклонники и критики BMW ожидают, что последняя версия оправдает репутацию линейки как воплощения истинного удовольствия от вождения.

Компания BMW потратила несколько месяцев на переоборудование своего завода в Мюнхене для производства электрических версий 3 серии, запуск производства запланирован на осень. Автомобиль может проехать до 900 километров на полностью заряженной батарее и способен увеличить запас хода на 400 км за 10 минут быстрой зарядки.

Отдельно компания представляет обновленную модель мягкого гибрида 3 серии - в основном с двигателем внутреннего сгорания, которая будет выглядеть идентично электрической. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут производиться в другом месте. В будущем также планируется продажа плагин-гибрида.

Новый подход несет риски для бренда, который до сих пор демонстрировал лучшие результаты на рынке электромобилей, чем премиальные конкуренты Mercedes-Benz Group AG и Audi от Volkswagen AG. Если спрос на какой-либо из новых вариантов 3 серии окажется низким, BMW может остаться с заводом, работающим на сниженной мощности. Автопроизводитель стремится создать электромобиль, который сможет лучше конкурировать с лидерами рынка электромобилей, такими как Tesla Inc. и китайская BYD Co., пишет издание.

В 2022 году BMW прекратила выпуск более ранней - совершенно другой модели под названием i3. Этот необычный электрический хэтчбек был выпущен в 2013 году как первый серийный электромобиль компании. Цель тогда состояла в том, чтобы привлечь первых пользователей технологии и побудить их попробовать автомобили немецкого автопроизводителя. Сегодня цель состоит в том, чтобы убедить клиентов, которые годами ездят на автомобилях BMW или автомобилях конкурентов.

Такой подход к подобному стилю между электромобилями и автомобилями с бензиновыми двигателями находит отклик и у конкурентов. Mercedes теперь предлагает электрические версии существующих моделей, включая GLC, а Porsche AG делает то же самое со своим Cayenne Electric.

Тот факт, что цены на электромобили совпадают с ценами на бензиновые модели в целом, облегчает потребителям переход на электромобили, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майкл Дин. BMW пока не объявляет цены на новые модели 3 серии.

К следующему году BMW планирует предложить более 40 новых и обновленных моделей на своей платформе Neue Klasse, включая 7 серию и внедорожник X5. Компания отметила высокий интерес клиентов к iX3, добавив, что ее завод в Венгрии уже работает в две смены, чтобы удовлетворить спрос.

BMW инвестировала более 10 миллиардов евро в платформу Neue Klasse, оснастив ее современным программным обеспечением, сверхбыстрой зарядкой и обновленным дизайном.

