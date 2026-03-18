BMW превратила первоапрельскую шутку в реальность – M3 Touring выйдет на трассу Нюрбургринга
Киев • УНН
Концепт M3 Touring станет гоночным автомобилем класса GT3 с мощностью до 590 л.с. Модель получила расширенные крылья и аэродинамику для соревнований с Porsche и AMG.
BMW официально подтвердила – концепт, который начинался как первоапрельская шутка, станет настоящим гоночным автомобилем. Компания готовит M3 Touring к участию в 24-часовой гонке Нюрбургринга, где он будет соревноваться с топовыми моделями вроде Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Идея вызвала неожиданно большой интерес – по данным BMW, активность вокруг этого проекта значительно превысила стандартные показатели M Motorsport в соцсетях. Именно реакция фанатов фактически заставила бренд реализовать шутку в реальной жизни.
Не просто шоукар, а полноценный GT3
Несмотря на агрессивный вид, M3 Touring 24H базируется на серийном универсале, что позволяет ему соответствовать требованиям класса GT3. В то же время автомобиль получил радикальные изменения – значительно расширенные крылья, гоночные слики и серьезно доработанную аэродинамику.
Кузов дополнили диффузорами, плоским днищем и большим антикрылом, что обеспечивает стабильность на высоких скоростях. Длинная крыша универсала также добавляет прижимной силы, что стало неожиданным преимуществом в гоночных условиях.
Ожидаемая мощность – почти 600 л.с.
Хотя BMW официально не раскрывает характеристики двигателя, вероятно, речь идет о гоночном агрегате P58 – модернизированной версии рядного шестицилиндрового мотора. Его мощность может достигать до 590 л.с., с серьезными техническими изменениями для трековых нагрузок.
Таким образом BMW не только удивила фанатов, но и фактически открыла новую страницу для универсалов в автоспорте – превратив нишевую модель в полноценного конкурента в одном из самых сложных марафонов мира.
