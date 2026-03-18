ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.4м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кир Стармер
Карл III
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Реклама
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Самоходная гаубица CAESAR

BMW превратила первоапрельскую шутку в реальность – M3 Touring выйдет на трассу Нюрбургринга

Киев • УНН

 • 2262 просмотра

Концепт M3 Touring станет гоночным автомобилем класса GT3 с мощностью до 590 л.с. Модель получила расширенные крылья и аэродинамику для соревнований с Porsche и AMG.

BMW превратила первоапрельскую шутку в реальность – M3 Touring выйдет на трассу Нюрбургринга

BMW официально подтвердила – концепт, который начинался как первоапрельская шутка, станет настоящим гоночным автомобилем. Компания готовит M3 Touring к участию в 24-часовой гонке Нюрбургринга, где он будет соревноваться с топовыми моделями вроде Porsche 911 GT3 RS и Mercedes-AMG GT. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Идея вызвала неожиданно большой интерес – по данным BMW, активность вокруг этого проекта значительно превысила стандартные показатели M Motorsport в соцсетях. Именно реакция фанатов фактически заставила бренд реализовать шутку в реальной жизни.

Не просто шоукар, а полноценный GT3

Несмотря на агрессивный вид, M3 Touring 24H базируется на серийном универсале, что позволяет ему соответствовать требованиям класса GT3. В то же время автомобиль получил радикальные изменения – значительно расширенные крылья, гоночные слики и серьезно доработанную аэродинамику.

Кузов дополнили диффузорами, плоским днищем и большим антикрылом, что обеспечивает стабильность на высоких скоростях. Длинная крыша универсала также добавляет прижимной силы, что стало неожиданным преимуществом в гоночных условиях.

Ожидаемая мощность – почти 600 л.с.

Хотя BMW официально не раскрывает характеристики двигателя, вероятно, речь идет о гоночном агрегате P58 – модернизированной версии рядного шестицилиндрового мотора. Его мощность может достигать до 590 л.с., с серьезными техническими изменениями для трековых нагрузок.

Таким образом BMW не только удивила фанатов, но и фактически открыла новую страницу для универсалов в автоспорте – превратив нишевую модель в полноценного конкурента в одном из самых сложных марафонов мира.

Степан Гафтко

Авто
Техника
Бренд
Социальная сеть