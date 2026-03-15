Subaru выпустила лимитированную серию WRX Club Spec Evo в 75 экземплярах
Киев • УНН
Спецверсия получила ярко-желтый цвет, 19-дюймовые диски и двигатель на 271 л.с. Автомобиль оснащен механической КПП и выпущен в честь юбилея продаж.
Компания Subaru выпустила ограниченную серию спортивного седана WRX под названием Club Spec Evo. Автомобиль создали в честь 60 тысяч проданных WRX в Австралии, а общий тираж модели составит всего 75 экземпляров. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
Спецверсия базируется на модификации WRX tS Spec B и получила ряд дизайнерских изменений. Самой заметной особенностью стал ярко-желтый цвет кузова, 19-дюймовые черные диски, золотые тормозные суппорты Brembo и большое заднее антикрыло.
Мощность осталась без изменений
В салоне установлены сиденья из ультразамши с желтыми вставками и контрастной прострочкой на руле, приборной панели и дверях. Каждый автомобиль также имеет индивидуальный номерной шильдик, что подчеркивает ограниченный тираж.
Технически модель не отличается от версии tS Spec B. Под капотом остается 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 271 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Автомобиль оснащен полным приводом и предлагается только с шестиступенчатой механической коробкой передач.
В Subaru отмечают, что подразделение STI продолжает работать над новыми проектами, однако полноценная версия WRX STI для текущего поколения модели пока не представлена.
