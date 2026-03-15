Subaru випустила лімітовану серію WRX Club Spec Evo на 75 екземплярів
Київ • УНН
Спецверсія отримала яскраво-жовтий колір, 19-дюймові диски та двигун на 271 к.с. Автомобіль оснащений механічною КПП і випущений на честь ювілею продажів.
Компанія Subaru випустила обмежену серію спортивного седана WRX під назвою Club Spec Evo. Автомобіль створили на честь 60 тисяч проданих WRX в Австралії, а загальний тираж моделі становитиме лише 75 екземплярів. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Спецверсія базується на модифікації WRX tS Spec B і отримала низку дизайнерських змін. Найпомітнішою особливістю став яскраво-жовтий колір кузова, 19-дюймові чорні диски, золоті гальмівні супорти Brembo та велике заднє антикрило.
Потужність залишилася без змін
У салоні встановлені сидіння з ультразамші з жовтими вставками та контрастною прострочкою на кермі, панелі приладів і дверях. Кожен автомобіль також має індивідуальний номерний шильдик, що підкреслює обмежений тираж.
Технічно модель не відрізняється від версії tS Spec B. Під капотом залишається 2,4-літровий турбований опозитний двигун потужністю 271 к.с. і крутним моментом 350 Нм. Автомобіль оснащений повним приводом і пропонується лише з шестиступінчастою механічною коробкою передач.
У Subaru зазначають, що підрозділ STI продовжує працювати над новими проєктами, однак повноцінна версія WRX STI для поточного покоління моделі поки що не представлена.
