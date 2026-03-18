Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
BMW перетворила першоквітневий жарт на реальність – M3 Touring вийде на трасу Нюрбургринга

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Концепт M3 Touring стане гоночним авто класу GT3 з потужністю до 590 к.с. Модель отримала розширені крила та аеродинаміку для змагань з Porsche та AMG.

BMW перетворила першоквітневий жарт на реальність – M3 Touring вийде на трасу Нюрбургринга

BMW офіційно підтвердила – концепт, який починався як першоквітневий жарт, стане справжнім гоночним автомобілем. Компанія готує M3 Touring до участі у 24-годинній гонці Нюрбургринга, де він змагатиметься з топовими моделями на кшталт Porsche 911 GT3 RS та Mercedes-AMG GT. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Ідея викликала неочікувано великий інтерес – за даними BMW, активність навколо цього проєкту значно перевищила стандартні показники M Motorsport у соцмережах. Саме реакція фанатів фактично змусила бренд реалізувати жарт у реальному житті.

Не просто шоукар, а повноцінний GT3

Попри агресивний вигляд, M3 Touring 24H базується на серійному універсалі, що дозволяє йому відповідати вимогам класу GT3. Водночас автомобіль отримав радикальні зміни – значно розширені крила, гоночні сліки та серйозно доопрацьовану аеродинаміку.

Кузов доповнили дифузорами, плоским днищем і великим антикрилом, що забезпечує стабільність на високих швидкостях. Довгий дах універсала також додає притискної сили, що стало несподіваною перевагою в гоночних умовах.

Очікувана потужність – майже 600 к.с.

Хоча BMW офіційно не розкриває характеристики двигуна, ймовірно, мова йде про гоночний агрегат P58 – модернізовану версію рядного шестициліндрового мотора. Його потужність може сягати до 590 к.с., із серйозними технічними змінами для трекових навантажень.

Таким чином BMW не лише здивувала фанатів, а й фактично відкрила нову сторінку для універсалів у автоспорті – перетворивши нішеву модель на повноцінного конкурента в одному з найскладніших марафонів світу.

Степан Гафтко

