В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка

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В немецком Мюнхене задержали гражданку Украины, которая, предположительно, подозревается в убийстве ребенка, передает УНН.

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Как сообщили в МИД, в ответ на обращение консулов генерального консульства Украины в Мюнхене к местной полиции получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одном из отелей Мюнхена.

Предварительно она подозревается в убийстве ребенка. Материалы переданы в суд, который завтра должен рассмотреть это дело.

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Ранее издание Bild сообщило, что в гостиничном номере неподалеку от главного железнодорожного вокзала Мюнхена обнаружили мертвого мальчика примерно 13 лет. Местные службы расследуют предполагаемое убийство. Мать обнаружили рядом с ребенком с тяжелыми ранениями.