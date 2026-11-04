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В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка

Киев • УНН

 • 5200 просмотра

В отеле Мюнхена обнаружили мертвого мальчика, предположительно 13 лет. Рядом с ребенком нашли его мать с тяжелыми ранениями.

В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
Фото: Sven Hoppe/dpa

В немецком Мюнхене задержали гражданку Украины, которая, предположительно,  подозревается в убийстве ребенка, передает УНН.

Подробности 

Как сообщили в МИД, в ответ на обращение консулов генерального консульства Украины в Мюнхене к местной полиции получено подтверждение факта задержания гражданки Украины в одном из отелей Мюнхена.

Предварительно она подозревается в убийстве ребенка. Материалы переданы в суд, который завтра должен рассмотреть это дело.

В Германии 15-летнего украинца подозревают в убийстве отца: подробности30.08.26, 16:41 • 12539 просмотров

Ранее издание Bild сообщило, что в гостиничном номере неподалеку от главного железнодорожного вокзала Мюнхена обнаружили мертвого мальчика примерно 13 лет. Местные службы расследуют предполагаемое убийство. Мать обнаружили рядом с ребенком с тяжелыми ранениями.

Павел Башинский

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