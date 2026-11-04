У Німеччині затримали українку, ймовірну, причетну до вбивства дитини
Київ • УНН
У готелі Мюнхена виявили мертвого хлопчика, орієнтовно 13 років. Поруч із дитиною знайшли його матір із тяжкими пораненнями.
У німецькому Мюнхені затримали громадянку України, яка, попередньо, підозрюється у вбивстві дитини, передає УНН.
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Як повідомили в МЗС, у відповідь на звернення консулів генерального консульства України в Мюнхені до місцевої поліції отримано підтвердження факту затримання громадянки України в одному з готелів Мюнхена.
Попередньо вона підозрюється у вбивстві дитини. Матеріали передані до суду, який завтра має розглянути цю справу.
У Німеччині 15-річного українця підозрюють у вбивстві батька: подробиці30.08.26, 16:41 • 12539 переглядiв
Раніше видання Bild повідомило, що в готельному номері неподалік головного залізничного вокзалу Мюнхена виявили мертвого хлопчика орієнтовно 13 років. Місцеві служби розслідують ймовірне вбивство. Матір виявили поруч із дитиною з важкими пораненнями.