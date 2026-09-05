В Германии запустили производство тысяч дальнобойных дронов для Украины — один из них поражает цели на расстоянии 1500 км

Американо-германско-украинская компания Auterion Airlogix начала серийное производство 5000 беспилотников Anubis и Seth-X для Сил обороны Украины. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

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Производство развернули на заводе возле Мюнхена. Стоимость контракта составляет около 300 млн евро, финансирование обеспечило правительство Германии. Выполнить заказ планируют до середины 2027 года.

В совместном проекте Auterion отвечает за программное обеспечение, а украинская Airlogix — за аппаратную часть беспилотников.

Что известно о Anubis и Seth-X

Anubis относится к классу дальнобойных ударных дронов. По данным Defense Express, он имеет дальность до 1500 км и боевую часть массой 40–50 кг. В компании также подчеркивают, что беспилотники адаптированы к работе в условиях активного применения средств РЭБ.

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О Seth-X известно меньше. Он предназначен для поражения живой силы, легкой бронетехники и логистических машин на средней дальности.

Обе модели уже фиксировали в использовании украинскими военнослужащими. Anubis появлялся в официальных материалах Сил беспилотных систем, а также на фотографиях с российской стороны.

В будущем компания планирует открыть еще один завод в восточной части Германии. По оценке Defense Express, проект даст Украине дополнительную линию производства ударных дронов, а Германии — возможность одновременно укреплять собственный оборонно-промышленный потенциал.

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