У Німеччині запустили виробництво тисяч далекобійних дронів для України – один із них б'є на 1500 км

Трамп завуальовано підтримав виробництво ракет Patriot в Україні – американські ЗМІ

росія атакувала багатоповерхівку в Борисполі – там пожежа, двох жінок госпіталізували

Трамп може "віддати" Фолкленди Аргентині, щоб покарати Британію за Іран, аргентинський президент уже висунув вимоги

Данія готується відправляти мігрантів до "центрів повернення" за межами ЄС - як це вплине на українців

ЗСУ отримали наказ про "режим тиші" на фронті на кілька днів – ЗМІ

Після атаки на нафтобазу під сочі знищено до 6 резервуарів із паливом - ЗМІ

Усик отримав бронзову медаль УПЛ

Віткофф і Кушнер везуть до москви та Києва пропозицію щодо завершення війни - Трамп