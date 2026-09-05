У Німеччині запустили виробництво тисяч далекобійних дронів для України – один із них б'є на 1500 км
Київ • УНН
Компанія Auterion Airlogix виробить 5000 дронів для України до 2027 року. Anubis має дальність до 1500 км і бойову частину 40–50 кг.
Американсько-німецько-українська компанія Auterion Airlogix розпочала серійне виробництво 5000 безпілотників Anubis та Seth-X для Сил оборони України. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Виробництво розгорнули на заводі поблизу Мюнхена. Вартість контракту становить близько 300 млн євро, фінансування забезпечив уряд Німеччини. Виконати замовлення планують до середини 2027 року.
У спільному проєкті Auterion відповідає за програмне забезпечення, а українська Airlogix – за апаратну частину безпілотників.
Що відомо про Anubis та Seth-X
Anubis належить до класу далекобійних ударних дронів. За даними Defense Express, він має дальність до 1500 км і бойову частину масою 40–50 кг. У компанії також наголошують, що безпілотники адаптовані до роботи в умовах активного застосування засобів РЕБ.
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Про Seth-X відомо менше. Він призначений для ураження живої сили, легкої бронетехніки та логістичних машин на середній дальності.
Обидві моделі вже фіксували у використанні українськими військовими. Anubis з'являвся в офіційних матеріалах Сил безпілотних систем, а також на фото з російського боку.
У майбутньому компанія планує відкрити ще один завод у східній частині Німеччини. За оцінкою Defense Express, проєкт дасть Україні додаткову лінію виробництва ударних дронів, а Німеччині – можливість одночасно посилювати власний оборонно-промисловий потенціал.
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