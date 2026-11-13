Производитель дронов для Украины Quantum Systems подвергся кибератаке

$45.380.0650.340.14
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 11827 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:10 • 15653 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15896 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:20 • 16936 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
05:22 • 15914 просмотра
Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоровPhoto
13 ноября, 02:19 • 21305 просмотра
Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
12 ноября, 23:44 • 18905 просмотра
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер
12 ноября, 23:16 • 16108 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
12 ноября, 22:20 • 16083 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
12 ноября, 21:11 • 16540 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий заводVideo13 ноября, 00:15 • 11635 просмотра
Атака на Ровно: в многоэтажке вспыхнули две квартиры, пятеро раненыхPhoto13 ноября, 00:46 • 7412 просмотра
Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg13 ноября, 01:17 • 13150 просмотра
В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работPhoto13 ноября, 01:48 • 10414 просмотра
Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке03:23 • 9376 просмотра
публикации
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:50 • 11816 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
07:10 • 15642 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15887 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
06:20 • 16927 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли12 ноября, 20:47 • 24655 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Олег Кипер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 14349 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 15291 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 15829 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 23912 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 16946 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Financial Times
SpaceX Starship

Производитель дронов для Украины Quantum Systems подвергся кибератаке

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Немецкий производитель дронов Quantum Systems обнаружил кибератаку в конце октября. Бундесвер отозвал его дроны в качестве меры предосторожности.

Производитель дронов для Украины Quantum Systems подвергся кибератаке

Немецкий производитель дронов Quantum Systems заявил в четверг, 12 ноября, что стал жертвой кибератаки в конце октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.

Подробности

Компания, базирующаяся недалеко от Мюнхена в Германии, заявила, что внутреннее расследование выявило активную кибератаку со стороны "враждебных субъектов".

"Угроза была локализована благодаря быстрой реакции наших ИТ-команд и команд по безопасности в тесном и прозрачном сотрудничестве с властями", – говорится в заявлении.

Компания заявила, что эксплуатация беспилотных систем Quantum Systems не представляет никакого риска для конечных пользователей и операторов.

"Инцидент расследуется в сотрудничестве с государственными органами, а также внешними и внутренними профессиональными экспертами по кибербезопасности", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению Financial Times, немецкие вооруженные силы отозвали дроны у компании в качестве меры предосторожности. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать сообщения СМИ.

Дроны Quantum Systems, пишет издание, используются украинскими вооруженными силами в их оборонительной войне против россии, среди прочего.

"Компании, находящиеся на передовой поддержки Украины, становятся мишенями именно потому, что наша работа имеет критическое значение для безопасности клиентов", – заявила компания.

"Осознавая эту ответственность, Quantum Systems располагает планами по смягчению последствий и стремится соответствовать самым высоким стандартам безопасности данных и систем", - отмечается в заявлении.

НАТО осудило кибератаки россии против союзников и Украины и пообещало продолжить поддержку Киева13.07.26, 17:50 • 3517 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеТехнологии
Кибератака
Техника
Война в Украине
Financial Times
Мюнхен
Германия
Украина