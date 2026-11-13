Производитель дронов для Украины Quantum Systems подвергся кибератаке
Киев • УНН
Немецкий производитель дронов Quantum Systems обнаружил кибератаку в конце октября. Бундесвер отозвал его дроны в качестве меры предосторожности.
Немецкий производитель дронов Quantum Systems заявил в четверг, 12 ноября, что стал жертвой кибератаки в конце октября. Об этом УНН пишет со ссылкой на dpa.
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Компания, базирующаяся недалеко от Мюнхена в Германии, заявила, что внутреннее расследование выявило активную кибератаку со стороны "враждебных субъектов".
"Угроза была локализована благодаря быстрой реакции наших ИТ-команд и команд по безопасности в тесном и прозрачном сотрудничестве с властями", – говорится в заявлении.
Компания заявила, что эксплуатация беспилотных систем Quantum Systems не представляет никакого риска для конечных пользователей и операторов.
"Инцидент расследуется в сотрудничестве с государственными органами, а также внешними и внутренними профессиональными экспертами по кибербезопасности", - говорится в заявлении.
Согласно сообщению Financial Times, немецкие вооруженные силы отозвали дроны у компании в качестве меры предосторожности. Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать сообщения СМИ.
Дроны Quantum Systems, пишет издание, используются украинскими вооруженными силами в их оборонительной войне против россии, среди прочего.
"Компании, находящиеся на передовой поддержки Украины, становятся мишенями именно потому, что наша работа имеет критическое значение для безопасности клиентов", – заявила компания.
"Осознавая эту ответственность, Quantum Systems располагает планами по смягчению последствий и стремится соответствовать самым высоким стандартам безопасности данных и систем", - отмечается в заявлении.
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